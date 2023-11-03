https://ria.ru/20231103/khamas-1907193478.html
Уроженка Ростова-на-Дону вместе с дочерью и внуком попала в плен ХАМАС
Уроженка Ростова-на-Дону вместе с дочерью и внуком попала в плен ХАМАС - РИА Новости, 03.11.2023
Уроженка Ростова-на-Дону вместе с дочерью и внуком попала в плен ХАМАС
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти, которая переехала в Израиль четыре года назад, находится в секторе Газа в заложниках у ХАМАС вместе с дочерью и внуком, а... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:57
2023-11-03T14:57
2023-11-03T14:57
в мире
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости. Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти, которая переехала в Израиль четыре года назад, находится в секторе Газа в заложниках у ХАМАС вместе с дочерью и внуком, а ее зять погиб, рассказал РИА Новости председатель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов. "Седьмого октября они были пленены и угнаны террористами в Палестину", - сказал Потапов. По словам собеседника агентства, 73-летняя Ирина Татти, врач по специальности, всю жизнь прожила в Ростове-на-Дону и принимала живое участие в жизни местной еврейской общины. "Татти Ирина… была наша прихожанка много лет. Работала в Ростове, у нее уникальная специализация, она была детский врач-фтизиатр, принимала деток в поликлиниках, она диагностировала и лечила туберкулез", - сообщил агентству еще один представитель общины, попросивший не называть свое имя. После того, как Татти вышла на пенсию, она решила поехать к дочери в Израиль. Так она и сделала примерно четыре года назад и начала там жить вместе с дочерью Еленой и внуком Александром. В Ростов она после этого не приезжала, но поддерживала связь и с общиной и со своими друзьями. Татти оставалась гражданкой РФ, при этом в общине не располагают информацией, было ли российское гражданство у ее дочери и внука. В настоящее время известно, что все трое: Ирина, ее дочь и внук - находятся на территории сектора Газа, при этом зять ростовчанки, Виталий Труфанов, погиб 7 октября, в день первой атаки ХАМАС, заявил Потапов. "Зять Ирины, к сожалению, погиб. И буквально пару дней назад состоялись его похороны в Израиле", - рассказал представитель общины. Информации о других уроженцах Ростовской области, которые погибли или могли быть взяты в заложники, пока нет.
https://ria.ru/20231028/erdogan-1905892276.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ростов-на-дону, израиль, палестина, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ростов-на-Дону, Израиль, Палестина, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Уроженка Ростова-на-Дону вместе с дочерью и внуком попала в плен ХАМАС
Ростовчанка Ирина Татти вместе с дочерью и внуком попала в заложники ХАМАС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя - РИА Новости. Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти, которая переехала в Израиль четыре года назад, находится в секторе Газа в заложниках у ХАМАС вместе с дочерью и внуком, а ее зять погиб, рассказал РИА Новости председатель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов.
"Седьмого октября они были пленены и угнаны террористами в Палестину", - сказал Потапов. По словам собеседника агентства, 73-летняя Ирина Татти, врач по специальности, всю жизнь прожила в Ростове-на-Дону и принимала живое участие в жизни местной еврейской общины.
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"Татти Ирина… была наша прихожанка много лет. Работала в Ростове, у нее уникальная специализация, она была детский врач-фтизиатр, принимала деток в поликлиниках, она диагностировала и лечила туберкулез", - сообщил агентству еще один представитель общины, попросивший не называть свое имя.
После того, как Татти вышла на пенсию, она решила поехать к дочери в Израиль. Так она и сделала примерно четыре года назад и начала там жить вместе с дочерью Еленой и внуком Александром. В Ростов она после этого не приезжала, но поддерживала связь и с общиной и со своими друзьями. Татти оставалась гражданкой РФ
, при этом в общине не располагают информацией, было ли российское гражданство у ее дочери и внука.
В настоящее время известно, что все трое: Ирина, ее дочь и внук - находятся на территории сектора Газа, при этом зять ростовчанки, Виталий Труфанов, погиб 7 октября, в день первой атаки ХАМАС, заявил Потапов. "Зять Ирины, к сожалению, погиб. И буквально пару дней назад состоялись его похороны в Израиле", - рассказал представитель общины.
Информации о других уроженцах Ростовской области
, которые погибли или могли быть взяты в заложники, пока нет.
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