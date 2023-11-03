https://ria.ru/20231103/izrail-1907170545.html
Израиль совершает множество военных преступлений, заявили в УВКПЧ ООН
Израиль совершает множество военных преступлений, заявили в УВКПЧ ООН - РИА Новости, 03.11.2023
Израиль совершает множество военных преступлений, заявили в УВКПЧ ООН
Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе, но только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом, сказала на брифинге... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:37
2023-11-03T13:37
2023-11-03T13:53
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе, но только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом, сказала на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел."Мы явно говорим о совершении множества различных военных преступлений в Газе", - ответила она вопрос, совершает ли Израиль преступление против человечности в Газе.В ходе брифинга Троссел уточнила, что насильственное перемещение населения, систематические удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, а также коллективное наказание, применяемое Израилем к жителям Газы, являются военными преступлениями.Пресс-секретарь УВКПЧ добавила, что только компетентный суд может определить, совершает ли Израиль геноцид в Газе.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/khezbolla-1907150598.html
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https://ria.ru/20231103/gaza-1907099373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израиль совершает множество военных преступлений, заявили в УВКПЧ ООН
УВКПЧ ООН: Израиль совершает множество военных преступлений в Газе
ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе, но только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом, сказала на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
"Мы явно говорим о совершении множества различных военных преступлений в Газе", - ответила она вопрос, совершает ли Израиль преступление против человечности в Газе.
В ходе брифинга Троссел уточнила, что насильственное перемещение населения, систематические удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, а также коллективное наказание, применяемое Израилем к жителям Газы, являются военными преступлениями.
Пресс-секретарь УВКПЧ добавила, что только компетентный суд может определить, совершает ли Израиль геноцид в Газе.
СМИ допустили, что генсек "Хезболлы" может объявить войну Израилю
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
В Швеции сообщили о погибших в Газе гражданах
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
В Газе заявили, что 21 человек ранен из-за повреждений больницы "Аль-Кудс"