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Экс-чиновник ООН: США не дадут расследовать преступления Израиля - РИА Новости, 03.11.2023
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09:10 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/izrail-1907097202.html
Экс-чиновник ООН: США не дадут расследовать преступления Израиля
Экс-чиновник ООН: США не дадут расследовать преступления Израиля - РИА Новости, 03.11.2023
Экс-чиновник ООН: США не дадут расследовать преступления Израиля
Запад и США, в частности, постараются заблокировать проведение расследования возможных случаев применения Израилем боеприпасов с белым фосфором, заявил РИА... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:10
2023-11-03T09:10
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Запад и США, в частности, постараются заблокировать проведение расследования возможных случаев применения Израилем боеприпасов с белым фосфором, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер. Ранее Мохаибер уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию. Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН 1 ноября. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтверждено, а видео со взрывами таких снарядов "достоверны". "Думаю мы можем точно ожидать, что будет полное расследование, независимое международное расследование. Мы также можем ожидать, как и во всех предыдущих расследованиях, что Израиль не будет сотрудничать с данным расследованием и попытается заблокировать его", - сказал Мохаибер. "Мы также можем ожидать, что могущественные западные государства, в особенности США, попытаются его заблокировать, как они поступали в случае с предыдущими расследованиями. Но в конечном итоге правда выйдет на поверхность", - подчеркнул он. Тем не менее, по его мнению, расследование будет, "они подтвердят, что произошло на самом деле". "Но к ответу никого не привлекут. Потому что Израиль и те лица, которые совершали эти военные преступления, будут защищены, в том числе Соединенными Штатами в Совете безопасности ООН", - заключил он. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором. Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что международная неправительственная организация Amnesty International является антисемитской и предвзято относится к Израилю после того, как в организации заявили о "военных преступлениях" с обеих сторон конфликта. У США нет доказательств использования Израилем запрещенных боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа, заявлял ранее официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер. А в ВОЗ в середине октября заявляла, что у нее нет информации о пострадавших от применения белого фосфора в секторе Газа.
https://ria.ru/20231026/palestina-1905374127.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902409586.html
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в мире, израиль, сша, ливан, стефан дюжаррик, оон, amnesty international, human rights watch, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ливан, Стефан Дюжаррик, ООН, Amnesty International, Human Rights Watch, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-чиновник ООН: США не дадут расследовать преступления Израиля

Экс-чиновник ООН: США не дадут расследовать применение Израилем белого фосфора

© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 ноя – РИА Новости. Запад и США, в частности, постараются заблокировать проведение расследования возможных случаев применения Израилем боеприпасов с белым фосфором, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер.
Ранее Мохаибер уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию. Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН 1 ноября.
Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Глава дипмиссии Палестины в ООН обвинил Израиль в применении белого фосфора
26 октября, 13:44
Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что использование Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и в перестрелках с Ливаном подтверждено, а видео со взрывами таких снарядов "достоверны".
"Думаю мы можем точно ожидать, что будет полное расследование, независимое международное расследование. Мы также можем ожидать, как и во всех предыдущих расследованиях, что Израиль не будет сотрудничать с данным расследованием и попытается заблокировать его", - сказал Мохаибер.
"Мы также можем ожидать, что могущественные западные государства, в особенности США, попытаются его заблокировать, как они поступали в случае с предыдущими расследованиями. Но в конечном итоге правда выйдет на поверхность", - подчеркнул он.
Тем не менее, по его мнению, расследование будет, "они подтвердят, что произошло на самом деле". "Но к ответу никого не привлекут. Потому что Израиль и те лица, которые совершали эти военные преступления, будут защищены, в том числе Соединенными Штатами в Совете безопасности ООН", - заключил он.
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором.
Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что международная неправительственная организация Amnesty International является антисемитской и предвзято относится к Израилю после того, как в организации заявили о "военных преступлениях" с обеих сторон конфликта. У США нет доказательств использования Израилем запрещенных боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа, заявлял ранее официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер. А в ВОЗ в середине октября заявляла, что у нее нет информации о пострадавших от применения белого фосфора в секторе Газа.
Последствия израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе, заявила HRW
13 октября, 01:20
 
В миреИзраильСШАЛиванСтефан ДюжаррикООНAmnesty InternationalHuman Rights WatchОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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