https://ria.ru/20231103/izrail-1907074969.html

Израиль решил прекратить все контакты с сектором Газа

Израиль решил прекратить все контакты с сектором Газа - РИА Новости, 03.11.2023

Израиль решил прекратить все контакты с сектором Газа

Военно-политический кабинет министров Израиля принял решение прекратить все контакты с сектором Газа, включая финансирование через Палестинскую национальную... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:38

2023-11-03T00:38

2023-11-03T00:54

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля принял решение прекратить все контакты с сектором Газа, включая финансирование через Палестинскую национальную администрацию (ПНА) и отмену возможности для жителей анклава работать в еврейском государстве, сообщила канцелярия премьера."Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет (в Израиле), а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу", - добавили в канцелярии.Израильский кабмин также решил вычесть из денежных переводов Палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа, "в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом вычету средств, выплачиваемых террористам и их семьям".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231102/izrail-1907062852.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году