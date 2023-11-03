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Израиль решил прекратить все контакты с сектором Газа - РИА Новости, 03.11.2023
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00:38 03.11.2023 (обновлено: 00:54 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/izrail-1907074969.html
Израиль решил прекратить все контакты с сектором Газа
Израиль решил прекратить все контакты с сектором Газа - РИА Новости, 03.11.2023
Израиль решил прекратить все контакты с сектором Газа
Военно-политический кабинет министров Израиля принял решение прекратить все контакты с сектором Газа, включая финансирование через Палестинскую национальную... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:38
2023-11-03T00:54
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля принял решение прекратить все контакты с сектором Газа, включая финансирование через Палестинскую национальную администрацию (ПНА) и отмену возможности для жителей анклава работать в еврейском государстве, сообщила канцелярия премьера."Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет (в Израиле), а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу", - добавили в канцелярии.Израильский кабмин также решил вычесть из денежных переводов Палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа, "в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом вычету средств, выплачиваемых террористам и их семьям".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231102/izrail-1907062852.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль решил прекратить все контакты с сектором Газа

Кабмин Израиля принял решение о прекращении всех контактов с сектором Газа

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля принял решение прекратить все контакты с сектором Газа, включая финансирование через Палестинскую национальную администрацию (ПНА) и отмену возможности для жителей анклава работать в еврейском государстве, сообщила канцелярия премьера.
«
"Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет (в Израиле), а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу", - добавили в канцелярии.
Израильский кабмин также решил вычесть из денежных переводов Палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа, "в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом вычету средств, выплачиваемых террористам и их семьям".

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Израиль заявил о завершении операции по окружению города Газа
Вчера, 21:36
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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