https://ria.ru/20231103/italiya-1907096695.html

В Италии три человека погибли из-за ливней, сообщили СМИ

В Италии три человека погибли из-за ливней, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2023

В Италии три человека погибли из-за ливней, сообщили СМИ

По меньшей мере три человека погибли, трое числятся пропавшими без вести в итальянской области Тоскана из-за ливней и наводнений, передает телеканал Rainews24. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:08

2023-11-03T09:08

2023-11-03T13:43

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РИМ, 3 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, трое числятся пропавшими без вести в итальянской области Тоскана из-за ливней и наводнений, передает телеканал Rainews24. Поиски еще двух человек продолжаются в северном регионе Венето, сообщила Corriere della Sera.Ранее сообщалось об одном погибшем. Тело пожилого мужчины было обнаружено в городке Монтемурло в затопленной комнате его дома. Отмечается, что одной из жертв стала 84-летняя женщина, которая почувствовала себя плохо, пытаясь избавиться от воды, хлынувшей в дом.Президент Тосканы Эудженио Джани заявил, что ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. По его словам, ливни и вышедшие из берегов реки затронули территории в районе городов Прато, Флоренция и Пистойя в центральной части Тосканы. Джани призвал жителей не выходить на улицу, не передвигаться на автомобиле и подняться на верхние этажи зданий. По словам главы региона, непогода привела к перебоям с электроснабжением у 40 тысяч местных жителей. Остановлено паромное сообщение с островом Эльба, поезда не ходят между Прато и Пистойей из-за обломков на путях.В Венето пропавшими без вести числятся два человека – пожарный, упавший в реку в провинции Беллуно, и мужчина, вышедший на поход по гористой местности под Вероной.Власти ряда городов отменили в пятницу занятия в школах и закрыли парки. Из-за оползней оказались перекрыты несколько автомобильных дорог в районе Беллуно.

https://ria.ru/20231103/pereprava-1907084644.html

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