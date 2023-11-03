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Умер экс-начальник ГУГИ Минобороны вице-адмирал Валерий Исак - РИА Новости, 03.11.2023
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15:47 03.11.2023 (обновлено: 16:08 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/isak-1907233210.html
Умер экс-начальник ГУГИ Минобороны вице-адмирал Валерий Исак
Умер экс-начальник ГУГИ Минобороны вице-адмирал Валерий Исак - РИА Новости, 03.11.2023
Умер экс-начальник ГУГИ Минобороны вице-адмирал Валерий Исак
Скончался бывший начальник ГУГИ Минобороны РФ вице-адмирал Валерий Исак, сообщил в пятницу РИА Новости председатель Санкт-Петербургского клуба... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:47
2023-11-03T16:08
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Скончался бывший начальник ГУГИ Минобороны РФ вице-адмирал Валерий Исак, сообщил в пятницу РИА Новости председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ РФ капитан I ранга Игорь Курдин. "Я ничего, кроме того, что могу подтвердить – да, он [вице-адмирал Валерий Исак] умер", - сообщил Курдин, отвечая на вопрос о кончине вице-адмирала. "Да, он был начальником ГУГИ [Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ] с 2000 по 2005 годы", - уточнил собеседник агентства.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Умер экс-начальник ГУГИ Минобороны вице-адмирал Валерий Исак

Экс-начальник ГУГИ Минобороны вице-адмирал Валерий Исак умер на 75-м году жизни

Вице-адмирал Валерий Исак
Вице-адмирал Валерий Исак
Вице-адмирал Валерий Исак. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Скончался бывший начальник ГУГИ Минобороны РФ вице-адмирал Валерий Исак, сообщил в пятницу РИА Новости председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ РФ капитан I ранга Игорь Курдин.
"Я ничего, кроме того, что могу подтвердить – да, он [вице-адмирал Валерий Исак] умер", - сообщил Курдин, отвечая на вопрос о кончине вице-адмирала.
"Да, он был начальником ГУГИ [Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ] с 2000 по 2005 годы", - уточнил собеседник агентства.
 
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