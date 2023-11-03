https://ria.ru/20231103/isak-1907233210.html

Умер экс-начальник ГУГИ Минобороны вице-адмирал Валерий Исак

Умер экс-начальник ГУГИ Минобороны вице-адмирал Валерий Исак - РИА Новости, 03.11.2023

Умер экс-начальник ГУГИ Минобороны вице-адмирал Валерий Исак

Скончался бывший начальник ГУГИ Минобороны РФ вице-адмирал Валерий Исак, сообщил в пятницу РИА Новости председатель Санкт-Петербургского клуба... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:47

2023-11-03T15:47

2023-11-03T16:08

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Скончался бывший начальник ГУГИ Минобороны РФ вице-адмирал Валерий Исак, сообщил в пятницу РИА Новости председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ РФ капитан I ранга Игорь Курдин. "Я ничего, кроме того, что могу подтвердить – да, он [вице-адмирал Валерий Исак] умер", - сообщил Курдин, отвечая на вопрос о кончине вице-адмирала. "Да, он был начальником ГУГИ [Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ] с 2000 по 2005 годы", - уточнил собеседник агентства.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)