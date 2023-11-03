https://ria.ru/20231103/ipoteka-1907073101.html
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк повысил ставки по ипотеке - РИА Новости, 03.11.2023
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта, минимальная теперь составляет 15,6%, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:04
2023-11-03T00:04
2023-11-03T00:04
сбербанк россии
экономика
ипотека
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта, минимальная теперь составляет 15,6%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбербанк скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта", - сказано в сообщении. Отмечается, что по программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8%, по "Семейной ипотеке" - от 6%. Банк России 27 октября увеличил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых.
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сбербанк россии, экономика, ипотека
Сбербанк России, Экономика, Ипотека
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк с 3 ноября повысил ставки по ипотеке на 1,4 процентного пункта
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта, минимальная теперь составляет 15,6%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«
"Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбербанк скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8%, по "Семейной ипотеке" - от 6%.
Банк России 27 октября увеличил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых.
В ВТБ ожидают уменьшение выдачи ипотеки в 2024 году