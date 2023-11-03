https://ria.ru/20231103/ipoteka-1907073101.html

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке - РИА Новости, 03.11.2023

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта, минимальная теперь составляет 15,6%, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:04

2023-11-03T00:04

2023-11-03T00:04

сбербанк россии

экономика

ипотека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885950746_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_26362e98d69c00288a519673e0b356a0.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта, минимальная теперь составляет 15,6%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбербанк скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта", - сказано в сообщении. Отмечается, что по программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8%, по "Семейной ипотеке" - от 6%. Банк России 27 октября увеличил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых.

https://ria.ru/20231101/ipoteka-1906630220.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сбербанк россии, экономика, ипотека