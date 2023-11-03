Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк повысил ставки по ипотеке - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/ipoteka-1907073101.html
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк повысил ставки по ипотеке - РИА Новости, 03.11.2023
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта, минимальная теперь составляет 15,6%, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:04
2023-11-03T00:04
сбербанк россии
экономика
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885950746_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_26362e98d69c00288a519673e0b356a0.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта, минимальная теперь составляет 15,6%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбербанк скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта", - сказано в сообщении. Отмечается, что по программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8%, по "Семейной ипотеке" - от 6%. Банк России 27 октября увеличил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых.
https://ria.ru/20231101/ipoteka-1906630220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885950746_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7270c84810c1baa3812365ca0ee2ba00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбербанк россии, экономика, ипотека
Сбербанк России, Экономика, Ипотека
Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с 3 ноября повысил ставки по ипотеке на 1,4 процентного пункта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Отделение Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынке на 1,4 процентного пункта, минимальная теперь составляет 15,6%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«
"Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбербанк скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8%, по "Семейной ипотеке" - от 6%.
Банк России 27 октября увеличил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых.
Прохожие у отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В ВТБ ожидают уменьшение выдачи ипотеки в 2024 году
1 ноября, 11:32
 
Сбербанк РоссииЭкономикаИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала