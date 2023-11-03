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В Петербурге собрали 15 тонн гумпомощи для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 04.11.2023
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21:37 03.11.2023 (обновлено: 13:34 04.11.2023)
https://ria.ru/20231103/gumpomosch-1907417134.html
В Петербурге собрали 15 тонн гумпомощи для отправки в зону спецоперации
В Петербурге собрали 15 тонн гумпомощи для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 04.11.2023
В Петербурге собрали 15 тонн гумпомощи для отправки в зону спецоперации
Пятнадцать тонн гуманитарной помощи собрали в очередной конвой из Петербурга в зону специальной военной операции (СВО), сообщил спикер заксобрания города... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-03T21:37
2023-11-04T13:34
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Пятнадцать тонн гуманитарной помощи собрали в очередной конвой из Петербурга в зону специальной военной операции (СВО), сообщил спикер заксобрания города Александр Бельский в телеграм-канале. "Очередной гуманитарный конвой отправился в зону СВО. Собрали для наших военных средства индивидуальной защиты, одежду и обувь, стройматериалы и инструменты, генераторы, тепловые пушки, тепловизоры и многое другое. Всего – около 15 тонн", - написал Бельский.Он добавил, что груз формировался на основе заявок бойцов при участии правительства города, губернатора и Фонда "Победа", бизнеса, а также неравнодушных граждан. Всего, по его словам, за время проведения специальной военной операции из Петербурга было совершено более 130 отгрузок для нужд вооруженных сил. "Отгрузили много бытовых вещей, это и форма, и дополнительные спальные мешки, это и принтеры, и стиральные машины для второй линии фронта. Также то, что нужно непосредственно в зоне соприкосновения: это и квадрокоптеры, бинокли, тепловизоры, и вся техника, которая требуется", - сказал Бельский.
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Надежные люди, Санкт-Петербург
В Петербурге собрали 15 тонн гумпомощи для отправки в зону спецоперации

Бельский: в Петербурге собрали 15 тонн гумпомощи для отправки в зону СВО

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Пятнадцать тонн гуманитарной помощи собрали в очередной конвой из Петербурга в зону специальной военной операции (СВО), сообщил спикер заксобрания города Александр Бельский в телеграм-канале.
"Очередной гуманитарный конвой отправился в зону СВО. Собрали для наших военных средства индивидуальной защиты, одежду и обувь, стройматериалы и инструменты, генераторы, тепловые пушки, тепловизоры и многое другое. Всего – около 15 тонн", - написал Бельский.
Он добавил, что груз формировался на основе заявок бойцов при участии правительства города, губернатора и Фонда "Победа", бизнеса, а также неравнодушных граждан. Всего, по его словам, за время проведения специальной военной операции из Петербурга было совершено более 130 отгрузок для нужд вооруженных сил.
"Отгрузили много бытовых вещей, это и форма, и дополнительные спальные мешки, это и принтеры, и стиральные машины для второй линии фронта. Также то, что нужно непосредственно в зоне соприкосновения: это и квадрокоптеры, бинокли, тепловизоры, и вся техника, которая требуется", - сказал Бельский.
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