https://ria.ru/20231103/gumpomosch-1907417134.html

В Петербурге собрали 15 тонн гумпомощи для отправки в зону спецоперации

В Петербурге собрали 15 тонн гумпомощи для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 04.11.2023

В Петербурге собрали 15 тонн гумпомощи для отправки в зону спецоперации

Пятнадцать тонн гуманитарной помощи собрали в очередной конвой из Петербурга в зону специальной военной операции (СВО), сообщил спикер заксобрания города... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-03T21:37

2023-11-03T21:37

2023-11-04T13:34

надежные люди

санкт-петербург

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Пятнадцать тонн гуманитарной помощи собрали в очередной конвой из Петербурга в зону специальной военной операции (СВО), сообщил спикер заксобрания города Александр Бельский в телеграм-канале. "Очередной гуманитарный конвой отправился в зону СВО. Собрали для наших военных средства индивидуальной защиты, одежду и обувь, стройматериалы и инструменты, генераторы, тепловые пушки, тепловизоры и многое другое. Всего – около 15 тонн", - написал Бельский.Он добавил, что груз формировался на основе заявок бойцов при участии правительства города, губернатора и Фонда "Победа", бизнеса, а также неравнодушных граждан. Всего, по его словам, за время проведения специальной военной операции из Петербурга было совершено более 130 отгрузок для нужд вооруженных сил. "Отгрузили много бытовых вещей, это и форма, и дополнительные спальные мешки, это и принтеры, и стиральные машины для второй линии фронта. Также то, что нужно непосредственно в зоне соприкосновения: это и квадрокоптеры, бинокли, тепловизоры, и вся техника, которая требуется", - сказал Бельский.

https://ria.ru/20231102/gruz-1907040950.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург