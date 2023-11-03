https://ria.ru/20231103/granitsa-1907325910.html
Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы польским самолетом
Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы польским самолетом - РИА Новости, 03.11.2023
Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы польским самолетом
Польский легкомоторный самолёт 2 ноября нарушил границу Белоруссии на глубину до 200 метров, заявил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T20:26
2023-11-03T20:26
2023-11-03T20:31
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Польский легкомоторный самолёт 2 ноября нарушил границу Белоруссии на глубину до 200 метров, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в соцсети Х."Второго ноября 2023 года польский легкомоторный самолёт в процессе патрулирования неоднократно пересёк госграницу Республики Беларусь на глубину до 200 м. С начала сентября Польша совершила пять подобных инцидентов, которые можно охарактеризовать как "на грани", - написал он.Ранее в пятницу МИД Белоруссии информировал, что вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из-за очередного факта нарушения белорусской госграницы воздушным судном с польской стороны. В то же время министерство национальной обороны Польши заявило, что утверждения белорусской стороны о нарушении воздушным судном границы не соответствуют действительности, "что подтверждается в том числе данными систем объективного контроля".
https://ria.ru/20231103/belorussiya-1907305667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Белоруссия, Польша, МИД Белоруссии
Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы польским самолетом
Минобороны Белоруссии: польский легкомоторный самолет нарушил границу 2 ноября