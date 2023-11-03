https://ria.ru/20231103/granitsa-1907325910.html

Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы польским самолетом

Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы польским самолетом - РИА Новости, 03.11.2023

Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы польским самолетом

Польский легкомоторный самолёт 2 ноября нарушил границу Белоруссии на глубину до 200 метров, заявил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T20:26

2023-11-03T20:26

2023-11-03T20:31

в мире

белоруссия

польша

мид белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759420712_0:1:3274:1842_1920x0_80_0_0_f72cac9d8380387f0eeb9a3914baaf94.jpg

МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Польский легкомоторный самолёт 2 ноября нарушил границу Белоруссии на глубину до 200 метров, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в соцсети Х."Второго ноября 2023 года польский легкомоторный самолёт в процессе патрулирования неоднократно пересёк госграницу Республики Беларусь на глубину до 200 м. С начала сентября Польша совершила пять подобных инцидентов, которые можно охарактеризовать как "на грани", - написал он.Ранее в пятницу МИД Белоруссии информировал, что вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из-за очередного факта нарушения белорусской госграницы воздушным судном с польской стороны. В то же время министерство национальной обороны Польши заявило, что утверждения белорусской стороны о нарушении воздушным судном границы не соответствуют действительности, "что подтверждается в том числе данными систем объективного контроля".

https://ria.ru/20231103/belorussiya-1907305667.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, польша, мид белоруссии