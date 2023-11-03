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Экс-чиновник ООН заявил об элементах геноцида в действиях Израиля в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
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05:11 03.11.2023 (обновлено: 05:12 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/genotsid-1907085691.html
Экс-чиновник ООН заявил об элементах геноцида в действиях Израиля в Газе
Экс-чиновник ООН заявил об элементах геноцида в действиях Израиля в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
Экс-чиновник ООН заявил об элементах геноцида в действиях Израиля в Газе
В действиях Израиля в секторе Газа были элементы геноцида, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T05:11
2023-11-03T05:12
израиль
сша
западный берег реки иордан
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. В действиях Израиля в секторе Газа были элементы геноцида, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер. На этой неделе Мохаибер после более чем 30 лет работы уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию. Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН с 1 ноября. Он напомнил, что после обострения между ХАМАС и Израилем США заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию с призывом к гуманитарному прекращению огня. "Я думаю, это весьма неадекватная реакция от политической части организации (ООН – ред.) на то, что, как я сказал, будучи юристом в сфере прав человека, походит на случай геноцида. Геноцид определяется конвенцией ООН против геноцида. Она дает определение и конкретные элементы геноцида, которые, как я полагаю, проявились в израильских действиях в Газе", – сказал Мохаибер. Как заявил экс-чиновник ООН, его не устраивал подход "политической части ООН", а не гуманитарных сотрудников. По его словам, за последние 30 лет ООН становилась все слабее в подходе к ближневосточному урегулированию, "отказалась от акцента на международных нормах прав человека, международном гуманитарном праве и Уставе ООН". Вместо этого, по мнению Мохаибера, ООН перешла к "очень аморфному политическому подходу, который уступает силе, который уступает Израилю как оккупирующей державе, который уступает западным странам, которые являются союзниками Израиля". "В марте, когда произошли зверства на Западном Берегу реки Иордан, я счел, что наша реакция была слишком тихой, и сделал ряд заявлений по ситуации. Это вызвало ответную реакцию – не только от организаций, являющихся израильским лобби, но даже в самой ООН", – рассказал он.
https://ria.ru/20231026/genotsid-1905411815.html
https://ria.ru/20231026/iran-1905521763.html
израиль
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израиль, сша, западный берег реки иордан, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Западный берег реки Иордан, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Экс-чиновник ООН заявил об элементах геноцида в действиях Израиля в Газе

Экс-чиновник ООН Мохаибер: в действиях Израиля в Газе есть элементы геноцида

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 ноя – РИА Новости. В действиях Израиля в секторе Газа были элементы геноцида, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер.
На этой неделе Мохаибер после более чем 30 лет работы уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию. Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН с 1 ноября.
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Он напомнил, что после обострения между ХАМАС и Израилем США заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию с призывом к гуманитарному прекращению огня.
"Я думаю, это весьма неадекватная реакция от политической части организации (ООН – ред.) на то, что, как я сказал, будучи юристом в сфере прав человека, походит на случай геноцида. Геноцид определяется конвенцией ООН против геноцида. Она дает определение и конкретные элементы геноцида, которые, как я полагаю, проявились в израильских действиях в Газе", – сказал Мохаибер.
Как заявил экс-чиновник ООН, его не устраивал подход "политической части ООН", а не гуманитарных сотрудников. По его словам, за последние 30 лет ООН становилась все слабее в подходе к ближневосточному урегулированию, "отказалась от акцента на международных нормах прав человека, международном гуманитарном праве и Уставе ООН".
Вместо этого, по мнению Мохаибера, ООН перешла к "очень аморфному политическому подходу, который уступает силе, который уступает Израилю как оккупирующей державе, который уступает западным странам, которые являются союзниками Израиля".
"В марте, когда произошли зверства на Западном Берегу реки Иордан, я счел, что наша реакция была слишком тихой, и сделал ряд заявлений по ситуации. Это вызвало ответную реакцию – не только от организаций, являющихся израильским лобби, но даже в самой ООН", – рассказал он.
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ИзраильСШАЗападный берег реки ИорданООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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