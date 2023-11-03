"Бросают вызов": американский генерал пожаловался на российских пилотов
Генерал Келли: ВВС России и Китая тренируются на американцах как на тренажере
Полет истребителей Су-27. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские и китайские пилоты "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки, такое мнение выразил генерал ВВС США Марк Келли, его слова приводит Business Insider.
Как сообщает издание, только за последний год было отмечено несколько "опасных" ситуаций, в том числе и инцидент, когда в марте российский Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, после чего тот упал в Черное море. Опасными американские военные считают и маневры российских пилотов в Сирии, а также перехваты американских самолетов китайскими, говорится в публикации.
"Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут", — заявил генерал Келли.
Он добавил, что как Россия, так и Китай хотят испытать свои самолеты и своих пилотов против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами в этой сфере.
В Минобороны России ранее неоднократно указывали на нарушение соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Так, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы. Спустя несколько дней пилоты F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета. Всего со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, лишь за сутки было выявлено 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все они связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.