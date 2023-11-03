https://ria.ru/20231103/general-1907083415.html

"Бросают вызов": американский генерал пожаловался на российских пилотов

"Бросают вызов": американский генерал пожаловался на российских пилотов - РИА Новости, 03.11.2023

"Бросают вызов": американский генерал пожаловался на российских пилотов

Российские и китайские пилоты "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки, такое мнение выразил генерал ВВС США Марк РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T04:18

2023-11-03T04:18

2023-11-03T07:09

в мире

сша

россия

китай

сирия

су-27

f-16

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские и китайские пилоты "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки, такое мнение выразил генерал ВВС США Марк Келли, его слова приводит Business Insider.Как сообщает издание, только за последний год было отмечено несколько "опасных" ситуаций, в том числе и инцидент, когда в марте российский Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, после чего тот упал в Черное море. Опасными американские военные считают и маневры российских пилотов в Сирии, а также перехваты американских самолетов китайскими, говорится в публикации."Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут", — заявил генерал Келли.Он добавил, что как Россия, так и Китай хотят испытать свои самолеты и своих пилотов против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами в этой сфере.В Минобороны России ранее неоднократно указывали на нарушение соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Так, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы. Спустя несколько дней пилоты F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета. Всего со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, лишь за сутки было выявлено 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все они связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

https://ria.ru/20231026/mig-31-1905399672.html

https://ria.ru/20231103/tank-1907079439.html

сша

россия

китай

сирия

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в мире, сша, россия, китай, сирия, су-27, f-16