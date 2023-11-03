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"Бросают вызов": американский генерал пожаловался на российских пилотов - РИА Новости, 03.11.2023
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04:18 03.11.2023 (обновлено: 07:09 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/general-1907083415.html
"Бросают вызов": американский генерал пожаловался на российских пилотов
"Бросают вызов": американский генерал пожаловался на российских пилотов - РИА Новости, 03.11.2023
"Бросают вызов": американский генерал пожаловался на российских пилотов
Российские и китайские пилоты "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки, такое мнение выразил генерал ВВС США Марк РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T04:18
2023-11-03T07:09
в мире
сша
россия
китай
сирия
су-27
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские и китайские пилоты "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки, такое мнение выразил генерал ВВС США Марк Келли, его слова приводит Business Insider.Как сообщает издание, только за последний год было отмечено несколько "опасных" ситуаций, в том числе и инцидент, когда в марте российский Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, после чего тот упал в Черное море. Опасными американские военные считают и маневры российских пилотов в Сирии, а также перехваты американских самолетов китайскими, говорится в публикации."Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут", — заявил генерал Келли.Он добавил, что как Россия, так и Китай хотят испытать свои самолеты и своих пилотов против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами в этой сфере.В Минобороны России ранее неоднократно указывали на нарушение соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Так, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы. Спустя несколько дней пилоты F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета. Всего со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, лишь за сутки было выявлено 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все они связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
https://ria.ru/20231026/mig-31-1905399672.html
https://ria.ru/20231103/tank-1907079439.html
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в мире, сша, россия, китай, сирия, су-27, f-16
В мире, США, Россия, Китай, Сирия, Су-27, F-16
"Бросают вызов": американский генерал пожаловался на российских пилотов

Генерал Келли: ВВС России и Китая тренируются на американцах как на тренажере

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПолет истребителей Су-27
Полет истребителей Су-27 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полет истребителей Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские и китайские пилоты "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки, такое мнение выразил генерал ВВС США Марк Келли, его слова приводит Business Insider.
Как сообщает издание, только за последний год было отмечено несколько "опасных" ситуаций, в том числе и инцидент, когда в марте российский Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, после чего тот упал в Черное море. Опасными американские военные считают и маневры российских пилотов в Сирии, а также перехваты американских самолетов китайскими, говорится в публикации.
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"Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (Россия и Китай. — Прим. ред.) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут", — заявил генерал Келли.
Он добавил, что как Россия, так и Китай хотят испытать свои самолеты и своих пилотов против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами в этой сфере.
В Минобороны России ранее неоднократно указывали на нарушение соглашений со стороны ВВС США в Сирии. Так, 14 июля американские истребители пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы. Спустя несколько дней пилоты F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета. Всего со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, лишь за сутки было выявлено 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все они связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
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