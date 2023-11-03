https://ria.ru/20231103/gazifikatsiya-1907086845.html

В Свободном планируют за пять лет газифицировать еще 25 котельных

В Свободном планируют за пять лет газифицировать еще 25 котельных - РИА Новости, 03.11.2023

В Свободном планируют за пять лет газифицировать еще 25 котельных

В Свободном Амурской области планируют газифицировать еще 25 котельных до 2028 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T05:39

2023-11-03T05:39

2023-11-03T05:39

амурская область

экономика

свободный

амурская область

василий орлов (губернатор)

владимир путин

сила сибири — 2

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноя – РИА Новости. В Свободном Амурской области планируют газифицировать еще 25 котельных до 2028 года, сообщает правительство региона. "До 2028 года в Свободном планируем газифицировать еще 25 котельных. Необходимую инфраструктуру строим в Благовещенске и Белогорске, скоро начнем эту работу в Тынде. Газификация заложена в мастер-планы этих городов. Готовимся и к газификации частных домов, чтобы как можно больше людей могли пользоваться преимуществами этого вида топлива", - рассказал губернатор Василий Орлов. Сейчас на газе в Приамурье работают четыре котельные: две муниципальные в Свободном и одна в Циолковском, а также одна, принадлежащая частной компании, в Свободном – она отапливает в новый жилой район.. Новая котельная полностью автоматизирована и оборудована современными системами безопасности, контроля и обеспечения автономной работы. Основным источником топлива является природный газ, поставляемый от магистрального газопровода "Сила Сибири". Строительство котельной в Свободном стартовало в 2021 году. Стоимость – 305 миллионов рублей. Приоритетность газификации регионов Дальнего Востока отметил президент Владимир Путин в рамках ВЭФ.

https://ria.ru/20231031/gazifikatsiya-1906530824.html

свободный

амурская область

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экономика, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор), владимир путин, сила сибири — 2