https://ria.ru/20231103/gaz-1907346363.html

Греческий министр сообщил о переговорах с "Газпромом" о поставках газа

Греческий министр сообщил о переговорах с "Газпромом" о поставках газа - РИА Новости, 03.11.2023

Греческий министр сообщил о переговорах с "Газпромом" о поставках газа

Государственная газовая компания Греции DEPA Commerce ведет переговоры с "Газпромом" о ценах и условиях поставок российского газа в следующем году, сообщил... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T23:50

2023-11-03T23:50

2023-11-03T23:50

экономика

цены на нефть

греция

болгария

depa

газпром

турецкий поток

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АФИНЫ, 3 ноя - РИА Новости. Государственная газовая компания Греции DEPA Commerce ведет переговоры с "Газпромом" о ценах и условиях поставок российского газа в следующем году, сообщил министр окружающей среды и энергетики Греции Теодорос Скилакакис, которого цитирует портал ot.gr издания "Икономикос тахидромос" (OT, "Финансовый курьер"). "Скилакакис подтвердил публикацию OT, согласно которой две компании сидят за столом переговоров по вопросам цен и пункта "бери или плати", то есть выплаты неустойки за объемы, которые, несмотря на взятые на себя обязательства, греческая компания не получила", - пишет издание. "В заявлениях министра прозвучала озабоченность по поводу отпускных цен на российский природный газ, но главным образом по поводу доли этого топлива на греческом рынке", - отмечает издание. "Европе удалось сократить количество российского газа с 40% до 9%. Однако в Греции дело обстоит иначе", - сказал министр, не став обнародовать данные о доле газа "Газпрома" в стране. За первые девять месяцев текущего года российский газ, поступавший по газопроводу "Турецкий поток" (точка входа Сидирокастро), а также морским путем (СПГ), составил 40% от общего объема импорта, пишет издание. "По некоторым неподтвержденным данным, этот объем значительно увеличился. Может быть, даже до 60%", - говорится в статье. Скилакакис, отвечая на вопрос, влияет ли введенный Болгарией налог на стоимость импортируемого в Грецию российского газа, сказал, что "в отношении контракта DEPA Commerce – Газпром" этот налог не влияет. "Это связано с тем, что контракт предусматривает, что согласованная цена не может быть изменена налогом, введенным до Сидирокастро", - сказал он. Однако министр подчеркнул, что "российский газ - сложный вопрос", и переговоры с "Газпромом" продолжаются. Скилакакис дал понять, что российская компания не соблюдает условия контракта по ценам реализации в DEPA Commerce. "Есть условия относительно цен, по которым реализуется газ по отношению к другим поставщикам", - сказал он. Издание утверждало со ссылкой на анонимных греческих чиновников, что "Газпром" не может продавать газ другому клиенту на греческом рынке по более низким ценам по сравнению с контрактом, заключенным с DEPA Commerce. Скилакакис также подчеркнул сложность вопроса в связи с политикой Европы по ограничению закупок российского газа. Скилакакис при этом отказался – пока идут переговоры - отвечать на вопрос, возможно ли прекращение поставок российского газа. Помимо государственной DEPA Commerce, в Греции российский природный газ импортируют Copelouzos Group и группа Mytilineos. "Война за российский газ" Издание пишет, что фактически последние несколько недель идет война за российский газ, который поступает в Грецию и в балканские страны". "Война из-за российского газа разгорелась после того, как болгарский парламент принял закон о введении "транзитной платы" в размере 10,20 евро за мегаватт-час российского газа, проходящего через ее трубопроводную сеть в другие европейские государства. "Для греческой стороны стоит вопрос соблюдения условий контракта российским поставщиком. И это, как говорят источники, связано с тем, что "Газпром" обязан продавать газ DEPA дешевле, чем всем остальным своим клиентам в Греции. Чего он не делает. Кроме того, источники отмечают, что российская сторона стремится активировать пункт "бери или плати", который позволяет взыскать с DEPA и, соответственно, ее клиентов бремя 200 млн евро за объемы газа, которые она должна была купить, но не купила", - пишет издание. "Правительственные источники указывают на то, что потребление газа было сокращено, и поэтому не удалось принять все оговоренные объемы. С другой стороны, они настаивают на том, что российская сторона, хотя и должна была предложить DEPA конкурентоспособную цену по сравнению с ее конкурентами, тем не менее, не сделала этого", - говорится в статье.

https://ria.ru/20231025/gaz-1905198516.html

https://ria.ru/20231021/bolgariya-1904203820.html

https://ria.ru/20231101/gaz-1906705778.html

греция

болгария

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, греция, болгария, depa, газпром, турецкий поток