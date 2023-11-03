https://ria.ru/20231103/gaz-1907111173.html

Казахстан сможет получать газ из России в случае дефицита, заявили в Астане

Казахстан сможет получать газ из России в случае дефицита, заявили в Астане - РИА Новости, 03.11.2023

Казахстан сможет получать газ из России в случае дефицита, заявили в Астане

Казахстан в случае дефицита на внутреннем рынке сможет получать газ от российского "Газпрома", заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:22

2023-11-03T10:22

2023-11-03T10:22

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АЛМА-АТА, 3 ноя - РИА Новости. Казахстан в случае дефицита на внутреннем рынке сможет получать газ от российского "Газпрома", заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев. "У нас есть предварительная договоренность, что в случае дефицита газа на внутреннем рынке мы сможем получать газ от "Газпрома", - сказал министр на брифинге. По его словам, пока о таких поставках речи не идет, все "зависит от прогнозного баланса". "То есть мы пока осуществляем экспорт казахстанского газа. В случае резкого роста потребления на внутреннем рынке и до мо момента ввода нами газоперерабатывающих мощностей мы предполагаем, что в какой-то период будем брать газ у наших российских коллег", - пояснил глава минэнерго. Также он сообщил, что Казахстан будет экспортировать газ в Китай по ранее согласованному плану - около 4,5-5 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20231101/gaz-1906705778.html

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казахстан, экономика, россия, газпром, в мире