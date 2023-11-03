https://ria.ru/20231103/forum-1907338961.html
Форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря
Форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря - РИА Новости, 03.11.2023
Форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря
Международный форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря в Москве, традиционно наиболее отличившемуся добровольцу премию "Волонтер года" вручает... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T22:09
2023-11-03T22:09
2023-11-03T22:09
выставка-форум "россия"
общество
россия
москва
владимир путин
вднх
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424724_0:228:3000:1916_1920x0_80_0_0_daf6b0c1eb8ed084eb3921c82b69e6e5.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Международный форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря в Москве, традиционно наиболее отличившемуся добровольцу премию "Волонтер года" вручает президент РФ Владимир Путин, говорится в пресс-релизе Росмолодежи. "В День добровольца (5 декабря) запустится Международный форум гражданского участия #Мывместе... а также пройдет награждение победителей международной премии #Мывместе, а также специальной номинации 2023 года "Наставничество года". Наиболее отличившемуся добровольцу традиционно вручает премию в номинации "Волонтер года" президент России Владимир Путин уже последние четыре года", - сказано в сообщении. Уточняется, что форум пройдет в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего – 131 экспозиция. Премия "Мы вместе" ежегодно вручается авторам общественных и социальных проектов в сфере волонтерства и благотворительности. Цель премии - дать признание и поддержку лидерам общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Премия была учреждена в 2020 году.
https://ria.ru/20231103/forum-1907292109.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424724_117:0:2784:2000_1920x0_80_0_0_70cf1ca53cff998e30174ead131adb4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, владимир путин, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря
Международный форум добровольчества "Мы вместе" откроется в Москве 5 декабря
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Международный форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря в Москве, традиционно наиболее отличившемуся добровольцу премию "Волонтер года" вручает президент РФ Владимир Путин, говорится в пресс-релизе Росмолодежи.
«
"В День добровольца (5 декабря) запустится Международный форум гражданского участия #Мывместе... а также пройдет награждение победителей международной премии #Мывместе, а также специальной номинации 2023 года "Наставничество года". Наиболее отличившемуся добровольцу традиционно вручает премию в номинации "Волонтер года" президент России Владимир Путин уже последние четыре года", - сказано в сообщении.
Уточняется, что форум пройдет в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего – 131 экспозиция.
Главные достижения страны представят на открытии форума "Россия" в Москве
Премия "Мы вместе" ежегодно вручается авторам общественных и социальных проектов в сфере волонтерства и благотворительности. Цель премии - дать признание и поддержку лидерам общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Премия была учреждена в 2020 году.