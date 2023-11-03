https://ria.ru/20231103/forum-1907338961.html

Форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря

Форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря - РИА Новости, 03.11.2023

Форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря

Международный форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря в Москве, традиционно наиболее отличившемуся добровольцу премию "Волонтер года" вручает... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T22:09

2023-11-03T22:09

2023-11-03T22:09

выставка-форум "россия"

общество

россия

москва

владимир путин

вднх

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Международный форум добровольчества "Мы вместе" откроется 5 декабря в Москве, традиционно наиболее отличившемуся добровольцу премию "Волонтер года" вручает президент РФ Владимир Путин, говорится в пресс-релизе Росмолодежи. "В День добровольца (5 декабря) запустится Международный форум гражданского участия #Мывместе... а также пройдет награждение победителей международной премии #Мывместе, а также специальной номинации 2023 года "Наставничество года". Наиболее отличившемуся добровольцу традиционно вручает премию в номинации "Волонтер года" президент России Владимир Путин уже последние четыре года", - сказано в сообщении. Уточняется, что форум пройдет в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего – 131 экспозиция. Премия "Мы вместе" ежегодно вручается авторам общественных и социальных проектов в сфере волонтерства и благотворительности. Цель премии - дать признание и поддержку лидерам общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Премия была учреждена в 2020 году.

https://ria.ru/20231103/forum-1907292109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, владимир путин, вднх, выставка-форум "россия"