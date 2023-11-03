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Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума - РИА Новости, 03.11.2023
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09:27 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/forum-1907100358.html
Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума
Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума - РИА Новости, 03.11.2023
Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума
Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Веронского... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:27
2023-11-03T09:27
экономика
россия
владимир путин
алексей оверчук
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Веронского Евразийского экономического форума. Обращение главы государства на форуме зачитал вице-премьер России Алексей Оверчук. "На нынешнем форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры", - зачитал послание Путина Оверчук. "Хотел бы подтвердить, что на всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнёрами", - говорится в обращении. Путин также пожелал участникам форума интересных и плодотворных дискуссий.
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экономика, россия, владимир путин, алексей оверчук
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Оверчук
Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума

Путин: Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Веронского Евразийского экономического форума.
Обращение главы государства на форуме зачитал вице-премьер России Алексей Оверчук.
"На нынешнем форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры", - зачитал послание Путина Оверчук.
"Хотел бы подтвердить, что на всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнёрами", - говорится в обращении.
Путин также пожелал участникам форума интересных и плодотворных дискуссий.
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