https://ria.ru/20231103/forum-1907100358.html
Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума
Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума - РИА Новости, 03.11.2023
Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума
Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Веронского... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:27
2023-11-03T09:27
2023-11-03T09:27
экономика
россия
владимир путин
алексей оверчук
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Веронского Евразийского экономического форума. Обращение главы государства на форуме зачитал вице-премьер России Алексей Оверчук. "На нынешнем форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры", - зачитал послание Путина Оверчук. "Хотел бы подтвердить, что на всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнёрами", - говорится в обращении. Путин также пожелал участникам форума интересных и плодотворных дискуссий.
https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, алексей оверчук
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Оверчук
Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума
Путин: Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами
САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Веронского Евразийского экономического форума.
Обращение главы государства на форуме зачитал вице-премьер России Алексей Оверчук
.
"На нынешнем форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры", - зачитал послание Путина Оверчук.
"Хотел бы подтвердить, что на всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнёрами", - говорится в обращении.
Путин также пожелал участникам форума интересных и плодотворных дискуссий.
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