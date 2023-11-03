https://ria.ru/20231103/forum-1907100358.html

Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума

Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума - РИА Новости, 03.11.2023

Путин обратился к участникам Веронского Евразийского экономического форума

Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Веронского... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:27

2023-11-03T09:27

2023-11-03T09:27

экономика

россия

владимир путин

алексей оверчук

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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Россия открыта для конструктивной совместной работы с заинтересованными партнёрами, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Веронского Евразийского экономического форума. Обращение главы государства на форуме зачитал вице-премьер России Алексей Оверчук. "На нынешнем форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры", - зачитал послание Путина Оверчук. "Хотел бы подтвердить, что на всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнёрами", - говорится в обращении. Путин также пожелал участникам форума интересных и плодотворных дискуссий.

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин, алексей оверчук