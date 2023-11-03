В Рязанской области в этом году заработают 15 новых ФАПов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о расширении сети фельдшерско-акушерских пунктов, до конца года в регионе откроются 15 новых учреждений.
"Благодаря федеральной поддержке и нацпроекту "Здравоохранение" в этом году в регионе заработают 15 ФАПов. Используем быстровозводимые модульные конструкции. Сами медпункты оснащаем необходимым современным медицинским оборудованием и материалами", - написал Малков в своем Telegram-канале.
По его словам, три новых ФАПа предусмотрены в Шацком районе, по два - в Милославском и Ухоловском, также новые учреждения появятся в Ряжском, Александро-Невском, Пронском, Кадомском, Ермишинском, Сапожковском и Захаровском районах. Пять медпунктов уже принимают пациентов, остальные получат лицензии до конца года. Кроме того, будет обновлен медпункт в центральном поселке совхоза имени Ильича в Михайловском районе.
"Ведем системную работу по рязанскому здравоохранению: развиваем больницы, внедряем единую медицинскую информационную систему, обновляем транспорт и многое другое. Обновление первичного звена - один из приоритетов. Благодаря сети медпунктов жители села могут получить первичную помощь, проконсультироваться или пройти диспансеризацию", - отметил губернатор.