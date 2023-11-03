https://ria.ru/20231103/fapy-1907218998.html

В Рязанской области в этом году заработают 15 новых ФАПов

В Рязанской области в этом году заработают 15 новых ФАПов - РИА Новости, 03.11.2023

В Рязанской области в этом году заработают 15 новых ФАПов

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о расширении сети фельдшерско-акушерских пунктов, до конца года в регионе откроются 15 новых учреждений. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:34

2023-11-03T15:34

2023-11-03T15:34

рязанская область

павел малков

рязанская область

шацкий район

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РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о расширении сети фельдшерско-акушерских пунктов, до конца года в регионе откроются 15 новых учреждений. "Благодаря федеральной поддержке и нацпроекту "Здравоохранение" в этом году в регионе заработают 15 ФАПов. Используем быстровозводимые модульные конструкции. Сами медпункты оснащаем необходимым современным медицинским оборудованием и материалами", - написал Малков в своем Telegram-канале. По его словам, три новых ФАПа предусмотрены в Шацком районе, по два - в Милославском и Ухоловском, также новые учреждения появятся в Ряжском, Александро-Невском, Пронском, Кадомском, Ермишинском, Сапожковском и Захаровском районах. Пять медпунктов уже принимают пациентов, остальные получат лицензии до конца года. Кроме того, будет обновлен медпункт в центральном поселке совхоза имени Ильича в Михайловском районе. "Ведем системную работу по рязанскому здравоохранению: развиваем больницы, внедряем единую медицинскую информационную систему, обновляем транспорт и многое другое. Обновление первичного звена - один из приоритетов. Благодаря сети медпунктов жители села могут получить первичную помощь, проконсультироваться или пройти диспансеризацию", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20231102/kapremont-1906972188.html

рязанская область

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Влада Копылова

павел малков, рязанская область, шацкий район