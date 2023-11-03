Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области в этом году заработают 15 новых ФАПов - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
15:34 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/fapy-1907218998.html
В Рязанской области в этом году заработают 15 новых ФАПов
В Рязанской области в этом году заработают 15 новых ФАПов - РИА Новости, 03.11.2023
В Рязанской области в этом году заработают 15 новых ФАПов
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о расширении сети фельдшерско-акушерских пунктов, до конца года в регионе откроются 15 новых учреждений. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:34
2023-11-03T15:34
рязанская область
павел малков
рязанская область
шацкий район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о расширении сети фельдшерско-акушерских пунктов, до конца года в регионе откроются 15 новых учреждений. "Благодаря федеральной поддержке и нацпроекту "Здравоохранение" в этом году в регионе заработают 15 ФАПов. Используем быстровозводимые модульные конструкции. Сами медпункты оснащаем необходимым современным медицинским оборудованием и материалами", - написал Малков в своем Telegram-канале. По его словам, три новых ФАПа предусмотрены в Шацком районе, по два - в Милославском и Ухоловском, также новые учреждения появятся в Ряжском, Александро-Невском, Пронском, Кадомском, Ермишинском, Сапожковском и Захаровском районах. Пять медпунктов уже принимают пациентов, остальные получат лицензии до конца года. Кроме того, будет обновлен медпункт в центральном поселке совхоза имени Ильича в Михайловском районе. "Ведем системную работу по рязанскому здравоохранению: развиваем больницы, внедряем единую медицинскую информационную систему, обновляем транспорт и многое другое. Обновление первичного звена - один из приоритетов. Благодаря сети медпунктов жители села могут получить первичную помощь, проконсультироваться или пройти диспансеризацию", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20231102/kapremont-1906972188.html
рязанская область
шацкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел малков, рязанская область, шацкий район
Рязанская область, Павел Малков, Рязанская область, Шацкий район

В Рязанской области в этом году заработают 15 новых ФАПов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о расширении сети фельдшерско-акушерских пунктов, до конца года в регионе откроются 15 новых учреждений.
"Благодаря федеральной поддержке и нацпроекту "Здравоохранение" в этом году в регионе заработают 15 ФАПов. Используем быстровозводимые модульные конструкции. Сами медпункты оснащаем необходимым современным медицинским оборудованием и материалами", - написал Малков в своем Telegram-канале.
По его словам, три новых ФАПа предусмотрены в Шацком районе, по два - в Милославском и Ухоловском, также новые учреждения появятся в Ряжском, Александро-Невском, Пронском, Кадомском, Ермишинском, Сапожковском и Захаровском районах. Пять медпунктов уже принимают пациентов, остальные получат лицензии до конца года. Кроме того, будет обновлен медпункт в центральном поселке совхоза имени Ильича в Михайловском районе.
"Ведем системную работу по рязанскому здравоохранению: развиваем больницы, внедряем единую медицинскую информационную систему, обновляем транспорт и многое другое. Обновление первичного звена - один из приоритетов. Благодаря сети медпунктов жители села могут получить первичную помощь, проконсультироваться или пройти диспансеризацию", - отметил губернатор.
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Рязанской области за три года проведут капремонт 23 школ
2 ноября, 15:31
 
Рязанская областьПавел МалковРязанская областьШацкий район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала