https://ria.ru/20231103/evropa-1907092586.html
Оверчук заявил о закате цивилизации Европы
Оверчук заявил о закате цивилизации Европы - РИА Новости, 03.11.2023
Оверчук заявил о закате цивилизации Европы
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:20
2023-11-03T08:20
2023-11-03T08:21
россия
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алексей оверчук
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение", - сказал Оверчук, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.
https://ria.ru/20231103/evropa-1907092450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, в мире, алексей оверчук, самарканд
Россия, Европа, В мире, Алексей Оверчук, Самарканд
Оверчук заявил о закате цивилизации Европы
Вице-премьер Оверчук: грустно присутствовать при закате цивилизации Европы