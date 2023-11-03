https://ria.ru/20231103/evropa-1907092586.html

Оверчук заявил о закате цивилизации Европы

Оверчук заявил о закате цивилизации Европы - РИА Новости, 03.11.2023

Оверчук заявил о закате цивилизации Европы

Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:20

2023-11-03T08:20

2023-11-03T08:21

россия

европа

в мире

алексей оверчук

самарканд

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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение", - сказал Оверчук, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.

https://ria.ru/20231103/evropa-1907092450.html

россия

европа

самарканд

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Дарья Буймова

россия, европа, в мире, алексей оверчук, самарканд