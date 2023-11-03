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Оверчук заявил о закате цивилизации Европы - РИА Новости, 03.11.2023
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08:20 03.11.2023 (обновлено: 08:21 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/evropa-1907092586.html
Оверчук заявил о закате цивилизации Европы
Оверчук заявил о закате цивилизации Европы - РИА Новости, 03.11.2023
Оверчук заявил о закате цивилизации Европы
Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:20
2023-11-03T08:21
россия
европа
в мире
алексей оверчук
самарканд
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение", - сказал Оверчук, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.
https://ria.ru/20231103/evropa-1907092450.html
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россия, европа, в мире, алексей оверчук, самарканд
Россия, Европа, В мире, Алексей Оверчук, Самарканд
Оверчук заявил о закате цивилизации Европы

Вице-премьер Оверчук: грустно присутствовать при закате цивилизации Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы, к которой, как казалось, Россия тоже имела отношение, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение", - сказал Оверчук, выступая на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.
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РоссияЕвропаВ миреАлексей ОверчукСамарканд
 
 
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