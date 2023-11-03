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Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России - РИА Новости, 03.11.2023
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08:18 03.11.2023 (обновлено: 08:20 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/evropa-1907092450.html
Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России
Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России - РИА Новости, 03.11.2023
Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России
Самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию, сказал вице-премьер РФ Алексей... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:18
2023-11-03T08:20
европа
россия
алексей оверчук
экономика
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию, сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе Евразийского экономического форума."Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества - надежного доступа к российским энергоносителям. Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации?", - сказал Оверчук в своем выступлении.
https://ria.ru/20231017/neft-1903136632.html
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европа, россия, алексей оверчук, экономика
Европа, Россия, Алексей Оверчук, Экономика
Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России

Оверчук назвал отказ Европы от энергоносителей из России загадкой XXI века

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию, сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе Евразийского экономического форума.
"Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества - надежного доступа к российским энергоносителям. Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации?", - сказал Оверчук в своем выступлении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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ЕвропаРоссияАлексей ОверчукЭкономика
 
 
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