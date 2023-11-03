https://ria.ru/20231103/evropa-1907092450.html

Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России

Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России - РИА Новости, 03.11.2023

Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России

Самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию, сказал вице-премьер РФ Алексей... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:18

2023-11-03T08:18

2023-11-03T08:20

европа

россия

алексей оверчук

экономика

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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию, сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе Евразийского экономического форума."Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества - надежного доступа к российским энергоносителям. Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации?", - сказал Оверчук в своем выступлении.

https://ria.ru/20231017/neft-1903136632.html

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Варвара Скокшина

европа, россия, алексей оверчук, экономика