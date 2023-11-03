https://ria.ru/20231103/evropa-1907092450.html
Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России
Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России - РИА Новости, 03.11.2023
Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России
Самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию, сказал вице-премьер РФ Алексей... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:18
2023-11-03T08:18
2023-11-03T08:20
европа
россия
алексей оверчук
экономика
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Самой большой загадкой XXI века останется отказ Европы от российских энергоносителей, что запустило ее деиндустриализацию, сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе Евразийского экономического форума."Наверное, самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества - надежного доступа к российским энергоносителям. Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации?", - сказал Оверчук в своем выступлении.
https://ria.ru/20231017/neft-1903136632.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, алексей оверчук, экономика
Европа, Россия, Алексей Оверчук, Экономика
Оверчук рассказал о последствиях отказа Европы от энергоносителей из России
Оверчук назвал отказ Европы от энергоносителей из России загадкой XXI века