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Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль - РИА Новости, 03.11.2023
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15:41 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/elektromobil-1907229630.html
Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль
Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль - РИА Новости, 03.11.2023
Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву электромобиль TOGG турецкого производства, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:41
2023-11-03T15:41
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АСТАНА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву электромобиль TOGG турецкого производства, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. "В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил Главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар", - говорится в сообщении. Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил своего коллегу с успешным запуском серийного производства электромобилей. В октябре состоялась официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства Togg. Модель будет выпускаться в двух версиях - седан и внедорожник. Самая дешевая модель с аккумулятором в 160 киловатт, способная на одной зарядке проехать 314 километров, обойдется в 953 тысячи лир (более 50 тысяч долларов), первые поставки запланированы на июль. До 100 километров в час электромобиль разгоняется за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора уйдет 28 минут со специальной зарядкой, от обычной розетки аккумулятор зарядится за шесть часов, утверждает производитель. Производитель сообщил, что по всей Турции установлены более двух тысяч зарядочных станций для электромобиля. В начале марта турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями, также изменены критерии налогообложения электромобилей.
https://ria.ru/20231003/atom-1900089939.html
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турция, казахстан, китай, касым-жомарт токаев, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Казахстан, Китай, Касым-Жомарт Токаев, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль

Эрдоган подарил Токаеву электромобиль TOGG турецкого производства

© Пресс-служба Президента Республики КазахстанЭлектромобиль TOGG, подаренный президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Электромобиль TOGG, подаренный президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
© Пресс-служба Президента Республики Казахстан
Электромобиль TOGG, подаренный президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
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АСТАНА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву электромобиль TOGG турецкого производства, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил Главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар", - говорится в сообщении.
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Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил своего коллегу с успешным запуском серийного производства электромобилей.
В октябре состоялась официальная церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства Togg. Модель будет выпускаться в двух версиях - седан и внедорожник.
Самая дешевая модель с аккумулятором в 160 киловатт, способная на одной зарядке проехать 314 километров, обойдется в 953 тысячи лир (более 50 тысяч долларов), первые поставки запланированы на июль. До 100 километров в час электромобиль разгоняется за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности аккумулятора уйдет 28 минут со специальной зарядкой, от обычной розетки аккумулятор зарядится за шесть часов, утверждает производитель.
Производитель сообщил, что по всей Турции установлены более двух тысяч зарядочных станций для электромобиля.
В начале марта турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями, также изменены критерии налогообложения электромобилей.
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ТурцияКазахстанКитайКасым-Жомарт ТокаевРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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