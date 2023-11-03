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В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек - РИА Новости, 03.11.2023
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15:12 03.11.2023 (обновлено: 15:34 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/dtp-1907204620.html
В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек
В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек - РИА Новости, 03.11.2023
В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек
Девять человек, среди них пятеро детей, пострадали в ДТП на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск, один человек погиб, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:12
2023-11-03T15:34
происшествия
ивдель
ханты-мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Девять человек, среди них пятеро детей, пострадали в ДТП на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск, один человек погиб, сообщил региональный минздрав.По информации ведомства, на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля."Одна женщина погибла на месте до прибытия скорой помощи. Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира, мужчина и женщина, госпитализированы в реанимационное отделение Ивдельской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.Ранее областная ГИБДД сообщала о введении ограничений движения всех видов транспорта с 8-го по 142 километр автодороги Ивдель - ХМАО в связи с неудовлетворительными дорожными условиями - наличием зимней скользкости на проезжей части.
https://ria.ru/20231103/dtp-1907126394.html
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происшествия, ивдель, ханты-мансийск
Происшествия, Ивдель, Ханты-Мансийск
В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек

В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек, девять пострадали

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль реанимации. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Девять человек, среди них пятеро детей, пострадали в ДТП на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск, один человек погиб, сообщил региональный минздрав.
По информации ведомства, на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля.
"Одна женщина погибла на месте до прибытия скорой помощи. Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира, мужчина и женщина, госпитализированы в реанимационное отделение Ивдельской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.
Ранее областная ГИБДД сообщала о введении ограничений движения всех видов транспорта с 8-го по 142 километр автодороги Ивдель - ХМАО в связи с неудовлетворительными дорожными условиями - наличием зимней скользкости на проезжей части.
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ПроисшествияИвдельХанты-Мансийск
 
 
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