https://ria.ru/20231103/dtp-1907204620.html
В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек
В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек - РИА Новости, 03.11.2023
В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек
Девять человек, среди них пятеро детей, пострадали в ДТП на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск, один человек погиб, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:12
2023-11-03T15:12
2023-11-03T15:34
происшествия
ивдель
ханты-мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Девять человек, среди них пятеро детей, пострадали в ДТП на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск, один человек погиб, сообщил региональный минздрав.По информации ведомства, на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля."Одна женщина погибла на месте до прибытия скорой помощи. Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира, мужчина и женщина, госпитализированы в реанимационное отделение Ивдельской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.Ранее областная ГИБДД сообщала о введении ограничений движения всех видов транспорта с 8-го по 142 километр автодороги Ивдель - ХМАО в связи с неудовлетворительными дорожными условиями - наличием зимней скользкости на проезжей части.
https://ria.ru/20231103/dtp-1907126394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивдель, ханты-мансийск
Происшествия, Ивдель, Ханты-Мансийск
В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек
В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек, девять пострадали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Девять человек, среди них пятеро детей, пострадали в ДТП на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск, один человек погиб, сообщил региональный минздрав.
По информации ведомства, на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля.
"Одна женщина погибла на месте до прибытия скорой помощи. Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира, мужчина и женщина, госпитализированы в реанимационное отделение Ивдельской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.
Ранее областная ГИБДД
сообщала о введении ограничений движения всех видов транспорта с 8-го по 142 километр автодороги Ивдель - ХМАО в связи с неудовлетворительными дорожными условиями - наличием зимней скользкости на проезжей части.
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