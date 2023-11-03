https://ria.ru/20231103/dtp-1907204620.html

В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек

В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек - РИА Новости, 03.11.2023

В ДТП на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск погиб человек

Девять человек, среди них пятеро детей, пострадали в ДТП на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск, один человек погиб, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:12

2023-11-03T15:12

2023-11-03T15:34

происшествия

ивдель

ханты-мансийск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Девять человек, среди них пятеро детей, пострадали в ДТП на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск, один человек погиб, сообщил региональный минздрав.По информации ведомства, на 10-м километре трассы Ивдель - Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля."Одна женщина погибла на месте до прибытия скорой помощи. Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира, мужчина и женщина, госпитализированы в реанимационное отделение Ивдельской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.Ранее областная ГИБДД сообщала о введении ограничений движения всех видов транспорта с 8-го по 142 километр автодороги Ивдель - ХМАО в связи с неудовлетворительными дорожными условиями - наличием зимней скользкости на проезжей части.

https://ria.ru/20231103/dtp-1907126394.html

ивдель

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ивдель, ханты-мансийск