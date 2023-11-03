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Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
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18:17 03.11.2023 (обновлено: 19:31 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/dron-1907303198.html
Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу в Газе
Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу в Газе
Израильский беспилотник атаковал больничный комплекс "Аль-Шефа" в Газе, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:17
2023-11-03T19:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
сектор газа
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ГАЗА, 3 ноя — РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал больничный комплекс "Аль-Шефа" в Газе, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидца.Уточняется, что дрон нанес удар во время выезда нескольких машин скорой помощи.В результате нападения есть погибшие и раненые, однако Минздрав анклава еще не опубликовал данные.Израильские военные неоднократно обстреливали медучреждения в секторе Газа. В частности, накануне под удар попала больница "Аль-Кудс". В результате тяжелые ранения получили молодой мужчина и ребенок.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231103/voyna-1907285017.html
https://ria.ru/20231102/gaza-1906847581.html
израиль
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4.7
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Кадры с места удара по больничному комплексу в Газе
Эксклюзивные кадры РИА Новости с места удара по больничному комплексу в Газе
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Сектор Газа
Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу в Газе

Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу "Аль-Шефа" в секторе Газа

Читать ria.ru в
ГАЗА, 3 ноя — РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал больничный комплекс "Аль-Шефа" в Газе, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидца.
Уточняется, что дрон нанес удар во время выезда нескольких машин скорой помощи.
В результате нападения есть погибшие и раненые, однако Минздрав анклава еще не опубликовал данные.
Израильские военные неоднократно обстреливали медучреждения в секторе Газа. В частности, накануне под удар попала больница "Аль-Кудс". В результате тяжелые ранения получили молодой мужчина и ребенок.
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Вчера, 17:18

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
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Главный генератор больницы на севере Газы вышел из строя
2 ноября, 09:06
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильСектор Газа
 
 
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