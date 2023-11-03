https://ria.ru/20231103/dron-1907303198.html

Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу в Газе

Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу в Газе - РИА Новости, 03.11.2023

Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу в Газе

Израильский беспилотник атаковал больничный комплекс "Аль-Шефа" в Газе, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:17

2023-11-03T18:17

2023-11-03T19:31

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907319719_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04c8734df3626423728fdbce94fdb3f1.jpg

ГАЗА, 3 ноя — РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал больничный комплекс "Аль-Шефа" в Газе, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидца.Уточняется, что дрон нанес удар во время выезда нескольких машин скорой помощи.В результате нападения есть погибшие и раненые, однако Минздрав анклава еще не опубликовал данные.Израильские военные неоднократно обстреливали медучреждения в секторе Газа. В частности, накануне под удар попала больница "Аль-Кудс". В результате тяжелые ранения получили молодой мужчина и ребенок.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231103/voyna-1907285017.html

https://ria.ru/20231102/gaza-1906847581.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места удара по больничному комплексу в Газе Эксклюзивные кадры РИА Новости с места удара по больничному комплексу в Газе 2023-11-03T18:17 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа