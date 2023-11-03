https://ria.ru/20231103/draka-1907328477.html

Полиция выясняет подробности драки между подростками в Нижнем Новгороде

Полиция выясняет подробности драки между подростками в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.11.2023

Полиция выясняет подробности драки между подростками в Нижнем Новгороде

Полиция в Нижнем Новгороде выясняет подробности инцидента с подростковой дракой возле торгового центра и устанавливает виновников, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T20:54

2023-11-03T20:54

2023-11-03T20:55

происшествия

нижний новгород

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде выясняет подробности инцидента с подростковой дракой возле торгового центра и устанавливает виновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее местный Telegram-канал NiMash опубликовал информацию о том, что группа подростков на протяжении двух недель хулиганит в торговом центре в Автозаводском районе – ребята бегают по торговым залам, отрывают дверные ручки, ломают лифты. Кроме того, недавно подростки сломали нос школьнику, отказавшемуся дать им закурить. Как сообщили агентству в региональном управлении МВД, в полицию "не поступало заявлений о противоправном поведении группы подростков" в торговом центре в Автозаводском районе. "При этом 31 октября в отдел полиции обратилась мать 13-летнего подростка, которая сообщила, что во время конфликта с ровесниками её сын получил закрытый перелом костей носа и ушибы. По предварительной информации, травма получена в ходе обоюдной драки со сверстниками, которая произошла около здания торгового центра на проспекте Октября в Автозаводском районе", - сообщили в ведомстве. Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причинённого его здоровью. "В ходе проверки сотрудниками полиции установлены участники конфликтной ситуации. Проводится работа с несовершенными и их законными представителями с целью установления роли каждого подростка в инциденте", - заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

https://ria.ru/20231101/draka-1906621369.html

https://ria.ru/20231101/draka-1906637015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область