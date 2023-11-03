https://ria.ru/20231103/draka-1907328477.html
Полиция выясняет подробности драки между подростками в Нижнем Новгороде
Полиция выясняет подробности драки между подростками в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.11.2023
Полиция выясняет подробности драки между подростками в Нижнем Новгороде
Полиция в Нижнем Новгороде выясняет подробности инцидента с подростковой дракой возле торгового центра и устанавливает виновников, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T20:54
2023-11-03T20:54
2023-11-03T20:55
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде выясняет подробности инцидента с подростковой дракой возле торгового центра и устанавливает виновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее местный Telegram-канал NiMash опубликовал информацию о том, что группа подростков на протяжении двух недель хулиганит в торговом центре в Автозаводском районе – ребята бегают по торговым залам, отрывают дверные ручки, ломают лифты. Кроме того, недавно подростки сломали нос школьнику, отказавшемуся дать им закурить. Как сообщили агентству в региональном управлении МВД, в полицию "не поступало заявлений о противоправном поведении группы подростков" в торговом центре в Автозаводском районе. "При этом 31 октября в отдел полиции обратилась мать 13-летнего подростка, которая сообщила, что во время конфликта с ровесниками её сын получил закрытый перелом костей носа и ушибы. По предварительной информации, травма получена в ходе обоюдной драки со сверстниками, которая произошла около здания торгового центра на проспекте Октября в Автозаводском районе", - сообщили в ведомстве. Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причинённого его здоровью. "В ходе проверки сотрудниками полиции установлены участники конфликтной ситуации. Проводится работа с несовершенными и их законными представителями с целью установления роли каждого подростка в инциденте", - заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
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РИА Новости
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область
Полиция выясняет подробности драки между подростками в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде полиция устанавливает участников драки между подростками у ТЦ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде выясняет подробности инцидента с подростковой дракой возле торгового центра и устанавливает виновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Ранее местный Telegram-канал NiMash опубликовал информацию о том, что группа подростков на протяжении двух недель хулиганит в торговом центре в Автозаводском районе – ребята бегают по торговым залам, отрывают дверные ручки, ломают лифты. Кроме того, недавно подростки сломали нос школьнику, отказавшемуся дать им закурить.
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Как сообщили агентству в региональном управлении МВД, в полицию "не поступало заявлений о противоправном поведении группы подростков" в торговом центре в Автозаводском районе.
«
"При этом 31 октября в отдел полиции обратилась мать 13-летнего подростка, которая сообщила, что во время конфликта с ровесниками её сын получил закрытый перелом костей носа и ушибы. По предварительной информации, травма получена в ходе обоюдной драки со сверстниками, которая произошла около здания торгового центра на проспекте Октября в Автозаводском районе", - сообщили в ведомстве.
Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причинённого его здоровью.
«
"В ходе проверки сотрудниками полиции установлены участники конфликтной ситуации. Проводится работа с несовершенными и их законными представителями с целью установления роли каждого подростка в инциденте", - заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
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