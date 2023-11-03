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"Хезболла": достижения группировок открыли новый этап в борьбе с Израилем - РИА Новости, 03.11.2023
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16:58 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/dostizheniya-1907275580.html
"Хезболла": достижения группировок открыли новый этап в борьбе с Израилем
"Хезболла": достижения группировок открыли новый этап в борьбе с Израилем - РИА Новости, 03.11.2023
"Хезболла": достижения группировок открыли новый этап в борьбе с Израилем
Достижения и результаты палестинских вооруженных группировок в секторе Газа стоят всех сделанных ими жертв, они открыли новый этап в борьбе с Израилем, заявил в РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:58
2023-11-03T16:58
в мире
израиль
россия
владимир путин
восточный иерусалим
хасан насрулла
хезболла
хамас
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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Достижения и результаты палестинских вооруженных группировок в секторе Газа стоят всех сделанных ими жертв, они открыли новый этап в борьбе с Израилем, заявил в пятницу генсек "Хезболлах", заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. "Да, эти достижения и результаты (вооруженных палестинских группировок - ред.) заслуживают всех этих жертв, потому что они открыли новый этап в борьбе с этим врагом (Израилем), новый этап в судьбах народов всего региона", - сказал Насрулла, отметив, что у палестинцев не было другого выбора и выхода. Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в пятницу выступает с речью впервые с момента резкого обострения палестино-израильского противостояния, региональные СМИ не исключают даже объявления войны Израилю со стороны движения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское
https://ria.ru/20231103/khezbolla-1907272180.html
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в мире, израиль, россия, владимир путин, восточный иерусалим, хасан насрулла, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин, Восточный Иерусалим, Хасан Насрулла, Хезболла, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла": достижения группировок открыли новый этап в борьбе с Израилем

"Хезболла": достижения группировок в Газе открыли новый этап в борьбе с Израилем

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой
Дым над Газой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой. Архивное фото
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ТУНИС, 3 ноя - РИА Новости. Достижения и результаты палестинских вооруженных группировок в секторе Газа стоят всех сделанных ими жертв, они открыли новый этап в борьбе с Израилем, заявил в пятницу генсек "Хезболлах", заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
«
"Да, эти достижения и результаты (вооруженных палестинских группировок - ред.) заслуживают всех этих жертв, потому что они открыли новый этап в борьбе с этим врагом (Израилем), новый этап в судьбах народов всего региона", - сказал Насрулла, отметив, что у палестинцев не было другого выбора и выхода.
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
США несут ответственность за войну в Газе, заявили в "Хезболле"
Вчера, 16:50
Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в пятницу выступает с речью впервые с момента резкого обострения палестино-израильского противостояния, региональные СМИ не исключают даже объявления войны Израилю со стороны движения.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
США препятствуют прекращению огня в Газе, заявили в "Хезболле"
Вчера, 16:53
 
В миреИзраильРоссияВладимир ПутинВосточный ИерусалимХасан НасруллаХезболлаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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