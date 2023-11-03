https://ria.ru/20231103/dorogi-1907239175.html

Архангельская область направит около 190 миллионов рублей на ремонт дорог

Архангельская область направит около 190 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 03.11.2023

Архангельская область направит около 190 миллионов рублей на ремонт дорог

Архангельская область направит порядка 190 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов на капитальный ремонт пяти дорог в четырех... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:59

2023-11-03T15:59

2023-11-03T15:59

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869228349_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_af7875e0dd3ff1c38d51fee32b92d5f1.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноя - РИА Новости. Архангельская область направит порядка 190 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов на капитальный ремонт пяти дорог в четырех сельских населенных пунктах региона в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский. "При поддержке Минсельхоза России повысим транспортную доступность поселков Талаги и Катунино Приморского района, города Няндомы и деревни Петариха Няндомского округа, в которых суммарно проживает почти 25 тысяч человек. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составит 6,2 километра", - сообщил глава региона. Работы планируется провести в 2024 году. На эти цели будет направлено почти 190 миллионов рублей. Как отметили в пресс-службе правительства региона, 140,8 миллиона рублей выделяется из федерального бюджета, оставшуюся сумму добавят областной и местный бюджеты. Необходимые работы планируется осуществить в рамках реализации федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", который является частью государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

https://ria.ru/20231102/kotelnye-1907028560.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

архангельская область, александр цыбульский