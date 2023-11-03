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Архангельская область направит около 190 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 03.11.2023
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Архангельская область
 
15:59 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/dorogi-1907239175.html
Архангельская область направит около 190 миллионов рублей на ремонт дорог
Архангельская область направит около 190 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 03.11.2023
Архангельская область направит около 190 миллионов рублей на ремонт дорог
Архангельская область направит порядка 190 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов на капитальный ремонт пяти дорог в четырех... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:59
2023-11-03T15:59
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноя - РИА Новости. Архангельская область направит порядка 190 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов на капитальный ремонт пяти дорог в четырех сельских населенных пунктах региона в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский. "При поддержке Минсельхоза России повысим транспортную доступность поселков Талаги и Катунино Приморского района, города Няндомы и деревни Петариха Няндомского округа, в которых суммарно проживает почти 25 тысяч человек. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составит 6,2 километра", - сообщил глава региона. Работы планируется провести в 2024 году. На эти цели будет направлено почти 190 миллионов рублей. Как отметили в пресс-службе правительства региона, 140,8 миллиона рублей выделяется из федерального бюджета, оставшуюся сумму добавят областной и местный бюджеты. Необходимые работы планируется осуществить в рамках реализации федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", который является частью государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
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архангельская область, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский

Архангельская область направит около 190 миллионов рублей на ремонт дорог

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноя - РИА Новости. Архангельская область направит порядка 190 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов на капитальный ремонт пяти дорог в четырех сельских населенных пунктах региона в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.
"При поддержке Минсельхоза России повысим транспортную доступность поселков Талаги и Катунино Приморского района, города Няндомы и деревни Петариха Няндомского округа, в которых суммарно проживает почти 25 тысяч человек. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составит 6,2 километра", - сообщил глава региона.
Работы планируется провести в 2024 году. На эти цели будет направлено почти 190 миллионов рублей. Как отметили в пресс-службе правительства региона, 140,8 миллиона рублей выделяется из федерального бюджета, оставшуюся сумму добавят областной и местный бюджеты.
Необходимые работы планируется осуществить в рамках реализации федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", который является частью государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
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Архангельская областьАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
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