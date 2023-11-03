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Детсад для нового микрорайона начали строить в подмосковном Королеве
Детсад для нового микрорайона начали строить в подмосковном Королеве - РИА Новости, 03.11.2023
Детсад для нового микрорайона начали строить в подмосковном Королеве
Новый детский сад на 107 воспитанников начали строить для жителей нового микрорайона в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:34
2023-11-03T13:34
2023-11-03T13:34
королев
строительство
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новый детский сад на 107 воспитанников начали строить для жителей нового микрорайона в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Дошкольное учреждение возводят для жителей 37 новостроек жилого комплекса "Театральный парк". В этом микрорайоне ранее была построена школа на 660 мест. Строительство детсада в микрорайоне стартовало в текущем году. Дошкольное учреждение площадью более 1,9 тысячи "квадратов" рассчитано на 107 малышей. Проектом предусмотрены просторные игровые комнаты, кабинеты для развития и обучения, залы для творчества и спорта, современная столовая и медицинский блок. На прилегающей территории установят детские и спортивные площадки, на которых будут созданы условия и для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Работа ведется активно. На стройплощадке уже завершены работы по вертикальной планировке участка, устройству котлована, заливке подбетонного основания и фундаментной плиты, строительству вертикальных конструкций первого этажа.
https://ria.ru/20231101/korolev-1906727716.html
королев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев, строительство
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости
. Новый детский сад на 107 воспитанников начали строить для жителей нового микрорайона в подмосковном Королеве
, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Дошкольное учреждение возводят для жителей 37 новостроек жилого комплекса "Театральный парк". В этом микрорайоне ранее была построена школа на 660 мест.
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Строительство детсада в микрорайоне стартовало в текущем году. Дошкольное учреждение площадью более 1,9 тысячи "квадратов" рассчитано на 107 малышей.
Проектом предусмотрены просторные игровые комнаты, кабинеты для развития и обучения, залы для творчества и спорта, современная столовая и медицинский блок. На прилегающей территории установят детские и спортивные площадки, на которых будут созданы условия и для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Работа ведется активно. На стройплощадке уже завершены работы по вертикальной планировке участка, устройству котлована, заливке подбетонного основания и фундаментной плиты, строительству вертикальных конструкций первого этажа.