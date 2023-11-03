https://ria.ru/20231103/detsad-1907169741.html

Детсад для нового микрорайона начали строить в подмосковном Королеве

Детсад для нового микрорайона начали строить в подмосковном Королеве - РИА Новости, 03.11.2023

Детсад для нового микрорайона начали строить в подмосковном Королеве

Новый детский сад на 107 воспитанников начали строить для жителей нового микрорайона в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:34

2023-11-03T13:34

2023-11-03T13:34

королев

строительство

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Новый детский сад на 107 воспитанников начали строить для жителей нового микрорайона в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Дошкольное учреждение возводят для жителей 37 новостроек жилого комплекса "Театральный парк". В этом микрорайоне ранее была построена школа на 660 мест. Строительство детсада в микрорайоне стартовало в текущем году. Дошкольное учреждение площадью более 1,9 тысячи "квадратов" рассчитано на 107 малышей. Проектом предусмотрены просторные игровые комнаты, кабинеты для развития и обучения, залы для творчества и спорта, современная столовая и медицинский блок. На прилегающей территории установят детские и спортивные площадки, на которых будут созданы условия и для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Работа ведется активно. На стройплощадке уже завершены работы по вертикальной планировке участка, устройству котлована, заливке подбетонного основания и фундаментной плиты, строительству вертикальных конструкций первого этажа.

https://ria.ru/20231101/korolev-1906727716.html

королев

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

королев, строительство