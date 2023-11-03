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Президент Молдавии осудила запрет выступать на дебатах на русском языке - РИА Новости, 03.11.2023
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13:38 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/debaty-1907170840.html
Президент Молдавии осудила запрет выступать на дебатах на русском языке
Президент Молдавии осудила запрет выступать на дебатах на русском языке - РИА Новости, 03.11.2023
Президент Молдавии осудила запрет выступать на дебатах на русском языке
Президент Молдавии Майя Санду осудила политику СМИ, которые запретили кандидатам в мэры на местных выборах участвовать в дебатах на русском языке. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:38
2023-11-03T13:38
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду осудила политику СМИ, которые запретили кандидатам в мэры на местных выборах участвовать в дебатах на русском языке. Ранее кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Компартии Диана Караман обратилась в прокуратуру после того, как ей запретили участвовать в дебатах на русском языке на общественном телеканале Moldova 1. В свою очередь кандидату в мэры Кишинева от партии "Патриоты Молдовы" Алле Поповой не позволили говорить на русском языке в эфире радио Moldova. "Я считаю, что это было неправильное решение – не разрешить говорить на русском языке… Неправильно вмешиваться таким образом. Я не знаю, прописано ли это в регламенте. Регламент должен быть изменен. У нас есть русскоговорящие, и они должны иметь доступ к русскому контенту", - заявила Санду журналистам. Генеральный директор компании "Телерадио Молдова" Влад Цуркану в четверг заявил, что кандидат, баллотирующийся на пост мэра молдавского города, должен уметь говорить на государственном языке, добавив, что в регламенте учреждения прописаны четкие правила проведения дебатов. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
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в мире, молдавия, майя санду, русский язык в мире
В мире, Молдавия, Майя Санду, Русский язык в мире
Президент Молдавии осудила запрет выступать на дебатах на русском языке

Санду осудила запрет кандидатам в мэры выступать на дебатах на русском языке

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду осудила политику СМИ, которые запретили кандидатам в мэры на местных выборах участвовать в дебатах на русском языке.
Ранее кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Компартии Диана Караман обратилась в прокуратуру после того, как ей запретили участвовать в дебатах на русском языке на общественном телеканале Moldova 1. В свою очередь кандидату в мэры Кишинева от партии "Патриоты Молдовы" Алле Поповой не позволили говорить на русском языке в эфире радио Moldova.
«
"Я считаю, что это было неправильное решение – не разрешить говорить на русском языке… Неправильно вмешиваться таким образом. Я не знаю, прописано ли это в регламенте. Регламент должен быть изменен. У нас есть русскоговорящие, и они должны иметь доступ к русскому контенту", - заявила Санду журналистам.
Генеральный директор компании "Телерадио Молдова" Влад Цуркану в четверг заявил, что кандидат, баллотирующийся на пост мэра молдавского города, должен уметь говорить на государственном языке, добавив, что в регламенте учреждения прописаны четкие правила проведения дебатов.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Местные выборы в Молдавии пройдут на фоне скандалов
2 ноября, 08:18
 
В миреМолдавияМайя СандуРусский язык в мире
 
 
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