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Путин заявил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - РИА Новости, 03.11.2023
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15:47 03.11.2023 (обновлено: 16:32 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/dagestan-1907232433.html
Путин заявил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри
Путин заявил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри - РИА Новости, 03.11.2023
Путин заявил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри
Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:47
2023-11-03T16:32
россия
махачкала
тель-авив
владимир путин
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин."Это говорит о том, что на самом то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае - интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива, начались беспорядки. Они были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, "руками агентуры западных спецслужб", заявил ранее президент России Владимир Путин.В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток.Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
https://ria.ru/20231103/gosudarstvo-1907235038.html
https://ria.ru/20231103/putin-1907233464.html
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махачкала
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Путин: событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри
Путин: событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри
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россия, махачкала, тель-авив, владимир путин, беспорядки в аэропорту махачкалы
Россия, Махачкала, Тель-Авив, Владимир Путин, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Путин заявил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри

Путин: событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Это говорит о том, что на самом то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае - интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо", - сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".
Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Вчера, 15:51
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива, начались беспорядки. Они были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, "руками агентуры западных спецслужб", заявил ранее президент России Владимир Путин.
В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток.
Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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РоссияМахачкалаТель-АвивВладимир ПутинБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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