https://ria.ru/20231103/cheboksary-1907145393.html
В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину
В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину - РИА Новости, 03.11.2023
В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину
Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:05
2023-11-03T12:05
2023-11-03T12:10
происшествия
чебоксары
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907146123_0:0:606:341_1920x0_80_0_0_9d8ad012d5159019154ec8f120937d02.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару, поступило в Центр управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары в пятницу в 10.30. "Предварительно установлено, что 37-летний водитель мусоровоза при подаче задним ходом допустил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Личность погибшей устанавливается, сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.
https://ria.ru/20230929/mvd-1899396714.html
чебоксары
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907146123_35:0:490:341_1920x0_80_0_0_85be1a00508015da5877df714d5b2fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину
В Чебоксарах женщина погибла под колесами мусоровоза
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости.
Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах, сообщает МВД
Чувашии.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару, поступило в Центр управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары в пятницу в 10.30.
Тюменский депутат задавил на тракторе ребенка
"Предварительно установлено, что 37-летний водитель мусоровоза при подаче задним ходом допустил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Личность погибшей устанавливается, сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.