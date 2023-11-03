https://ria.ru/20231103/cheboksary-1907145393.html

В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину

В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину - РИА Новости, 03.11.2023

В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину

Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:05

2023-11-03T12:05

2023-11-03T12:10

происшествия

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару, поступило в Центр управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары в пятницу в 10.30. "Предварительно установлено, что 37-летний водитель мусоровоза при подаче задним ходом допустил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Личность погибшей устанавливается, сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.

https://ria.ru/20230929/mvd-1899396714.html

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происшествия, чебоксары, россия