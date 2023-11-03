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В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину - РИА Новости, 03.11.2023
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12:05 03.11.2023 (обновлено: 12:10 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/cheboksary-1907145393.html
В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину
В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину - РИА Новости, 03.11.2023
В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину
Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:05
2023-11-03T12:10
происшествия
чебоксары
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару, поступило в Центр управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары в пятницу в 10.30. "Предварительно установлено, что 37-летний водитель мусоровоза при подаче задним ходом допустил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Личность погибшей устанавливается, сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.
https://ria.ru/20230929/mvd-1899396714.html
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происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
В Чебоксарах мусоровоз насмерть задавил женщину

В Чебоксарах женщина погибла под колесами мусоровоза

© Фото : МВД по Чувашской республикиМесто происшествия, где мусоровоз насмерть задавил женщину в Чебоксарах. 3 ноября 2023
Место происшествия, где мусоровоз насмерть задавил женщину в Чебоксарах. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : МВД по Чувашской республики
Место происшествия, где мусоровоз насмерть задавил женщину в Чебоксарах. 3 ноября 2023
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах, сообщает МВД Чувашии.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару, поступило в Центр управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары в пятницу в 10.30.
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"Предварительно установлено, что 37-летний водитель мусоровоза при подаче задним ходом допустил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Личность погибшей устанавливается, сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.
 
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