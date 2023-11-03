https://ria.ru/20231103/chatgpt-1907093171.html

ChatGPT теперь может заменить сценариста, заявил эксперт

ChatGPT теперь может заменить сценариста, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2023

ChatGPT теперь может заменить сценариста, заявил эксперт

Представители творческих профессий стали делегировать искусственному интеллекту (ИИ) основную работу по текстам, а сами дорабатывают мелкие детали, например,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:28

2023-11-03T08:28

2023-11-03T08:28

технологии

илон маск

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Представители творческих профессий стали делегировать искусственному интеллекту (ИИ) основную работу по текстам, а сами дорабатывают мелкие детали, например, ChatGPT за короткий срок может сгенерировать много вариантов сценариев фильма - текст заказывает главный сценарист, а "второстепенному" остается отредактировать материал, таким мнением с РИА Новости поделился эксперт НТИ Александр Сиволобов. "Обычно основной сценарий и сценарный план разрабатываются одним или двумя ключевыми людьми. Это трудоемкий процесс, за который и выплачиваются наибольшие гонорары. ChatGPT в этом представлении становится бестелесным нечто, что захватывает позицию "главного сценариста". Он за короткий срок генерирует много вариантов довольно неплохих сценариев. То есть главный сценарист становится фактически заказчиком текста у ИИ, который он потом отдаст на редактуру второстепенному сценаристу", – заявил Сиволобов. Он уточнил, что с появлением ChatGPT профессия меняется, особенно у "второстепенных" сценаристов, которые фактически становятся "наемными программистами" для нейросети. Ранее в сентябре компания-разработчик чат-бота OpenAI сообщила, что ChatGPT теперь может искать информацию в интернете без ограничений по дате публикации, ранее нейросеть искала лишь данные, появившиеся в сети до сентября 2021 года. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20230909/yandexgpt-1895147034.html

https://ria.ru/20230713/chatgpt-1883881056.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, илон маск