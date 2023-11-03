https://ria.ru/20231103/chatgpt-1907093171.html
ChatGPT теперь может заменить сценариста, заявил эксперт
ChatGPT теперь может заменить сценариста, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2023
ChatGPT теперь может заменить сценариста, заявил эксперт
Представители творческих профессий стали делегировать искусственному интеллекту (ИИ) основную работу по текстам, а сами дорабатывают мелкие детали, например,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:28
2023-11-03T08:28
2023-11-03T08:28
технологии
илон маск
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Представители творческих профессий стали делегировать искусственному интеллекту (ИИ) основную работу по текстам, а сами дорабатывают мелкие детали, например, ChatGPT за короткий срок может сгенерировать много вариантов сценариев фильма - текст заказывает главный сценарист, а "второстепенному" остается отредактировать материал, таким мнением с РИА Новости поделился эксперт НТИ Александр Сиволобов. "Обычно основной сценарий и сценарный план разрабатываются одним или двумя ключевыми людьми. Это трудоемкий процесс, за который и выплачиваются наибольшие гонорары. ChatGPT в этом представлении становится бестелесным нечто, что захватывает позицию "главного сценариста". Он за короткий срок генерирует много вариантов довольно неплохих сценариев. То есть главный сценарист становится фактически заказчиком текста у ИИ, который он потом отдаст на редактуру второстепенному сценаристу", – заявил Сиволобов. Он уточнил, что с появлением ChatGPT профессия меняется, особенно у "второстепенных" сценаристов, которые фактически становятся "наемными программистами" для нейросети. Ранее в сентябре компания-разработчик чат-бота OpenAI сообщила, что ChatGPT теперь может искать информацию в интернете без ограничений по дате публикации, ранее нейросеть искала лишь данные, появившиеся в сети до сентября 2021 года. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20230909/yandexgpt-1895147034.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, илон маск
ChatGPT теперь может заменить сценариста, заявил эксперт
Эксперт: ChatGPT сможет заменить сценариста, оставив ему редакторскую работу
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Представители творческих профессий стали делегировать искусственному интеллекту (ИИ) основную работу по текстам, а сами дорабатывают мелкие детали, например, ChatGPT за короткий срок может сгенерировать много вариантов сценариев фильма - текст заказывает главный сценарист, а "второстепенному" остается отредактировать материал, таким мнением с РИА Новости поделился эксперт НТИ Александр Сиволобов.
"Обычно основной сценарий и сценарный план разрабатываются одним или двумя ключевыми людьми. Это трудоемкий процесс, за который и выплачиваются наибольшие гонорары. ChatGPT в этом представлении становится бестелесным нечто, что захватывает позицию "главного сценариста". Он за короткий срок генерирует много вариантов довольно неплохих сценариев. То есть главный сценарист становится фактически заказчиком текста у ИИ, который он потом отдаст на редактуру второстепенному сценаристу", – заявил Сиволобов.
В "Яндексе" сравнили собственную нейросеть с ChatGPT 3.5
Он уточнил, что с появлением ChatGPT профессия меняется, особенно у "второстепенных" сценаристов, которые фактически становятся "наемными программистами" для нейросети.
Ранее в сентябре компания-разработчик чат-бота OpenAI сообщила, что ChatGPT теперь может искать информацию в интернете без ограничений по дате публикации, ранее нейросеть искала лишь данные, появившиеся в сети до сентября 2021 года.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.
Пик популярности ChatGPT прошел, считает эксперт