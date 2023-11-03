https://ria.ru/20231103/bolnitsa-1907095335.html

Больница Аль-Шифа на севере Газы может стать братской могилой, считает врач

Больница Аль-Шифа на севере Газы может стать братской могилой, считает врач - РИА Новости, 03.11.2023

Больница Аль-Шифа на севере Газы может стать братской могилой, считает врач

Больница Аль-Шифа, расположенная на севере сектора Газа, рискует превратиться в "братскую могилу" в случае отключения электричества на фоне нехватки топлива для РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:00

2023-11-03T09:00

2023-11-03T09:00

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Больница Аль-Шифа, расположенная на севере сектора Газа, рискует превратиться в "братскую могилу" в случае отключения электричества на фоне нехватки топлива для поддержания работы генераторов, сообщил один из врачей медучреждения. "Без электричества эта больница превратиться в братскую могилу. Если мы не сможем поддерживать работу вентиляции. Если мы не сможем доставить наших тяжелораненых пациентов обратно в операционную ... не останется ничего, кроме как прийти и умереть", - заявил телеканалу CNN врач больницы Гассан Абу-Саттах. Ранее минздрав Газы сообщил, что главный генератор больницы Аш-Шифа не работает из-за нехватки топлива. По данным врача больницы, сейчас в медучреждении работает один генератор, часть здания осталась без света, в связи с чем ряду пациентов не удалось сделать операции. В четверг глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в секторе Газа 14 из 36 больниц, а также два специализированных центра больше не работают из-за нехватки топлива, повреждений в результате ударов и отсутствия безопасности. Тедрос добавил, что ВОЗ призывает к срочному и устойчивому широкомасштабному доступу к гуманитарной помощи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/gaza-1907015126.html

https://ria.ru/20231102/napadeniya-1907016253.html

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа