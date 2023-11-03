Рейтинг@Mail.ru
Больница Аль-Шифа на севере Газы может стать братской могилой, считает врач - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/bolnitsa-1907095335.html
Больница Аль-Шифа на севере Газы может стать братской могилой, считает врач
Больница Аль-Шифа на севере Газы может стать братской могилой, считает врач - РИА Новости, 03.11.2023
Больница Аль-Шифа на севере Газы может стать братской могилой, считает врач
Больница Аль-Шифа, расположенная на севере сектора Газа, рискует превратиться в "братскую могилу" в случае отключения электричества на фоне нехватки топлива для РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:00
2023-11-03T09:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff4e15244ebce2bf8ba15681f8596571.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Больница Аль-Шифа, расположенная на севере сектора Газа, рискует превратиться в "братскую могилу" в случае отключения электричества на фоне нехватки топлива для поддержания работы генераторов, сообщил один из врачей медучреждения. "Без электричества эта больница превратиться в братскую могилу. Если мы не сможем поддерживать работу вентиляции. Если мы не сможем доставить наших тяжелораненых пациентов обратно в операционную ... не останется ничего, кроме как прийти и умереть", - заявил телеканалу CNN врач больницы Гассан Абу-Саттах. Ранее минздрав Газы сообщил, что главный генератор больницы Аш-Шифа не работает из-за нехватки топлива. По данным врача больницы, сейчас в медучреждении работает один генератор, часть здания осталась без света, в связи с чем ряду пациентов не удалось сделать операции. В четверг глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в секторе Газа 14 из 36 больниц, а также два специализированных центра больше не работают из-за нехватки топлива, повреждений в результате ударов и отсутствия безопасности. Тедрос добавил, что ВОЗ призывает к срочному и устойчивому широкомасштабному доступу к гуманитарной помощи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231102/gaza-1907015126.html
https://ria.ru/20231102/napadeniya-1907016253.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a5a0516c3ec7bbe196af70386b72dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Больница Аль-Шифа на севере Газы может стать братской могилой, считает врач

Врач: больница Аль-Шифа в Газе может стать братской могилой без электричества

© AP Photo / Abed KhaledРаненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Больница Аль-Шифа, расположенная на севере сектора Газа, рискует превратиться в "братскую могилу" в случае отключения электричества на фоне нехватки топлива для поддержания работы генераторов, сообщил один из врачей медучреждения.
"Без электричества эта больница превратиться в братскую могилу. Если мы не сможем поддерживать работу вентиляции. Если мы не сможем доставить наших тяжелораненых пациентов обратно в операционную ... не останется ничего, кроме как прийти и умереть", - заявил телеканалу CNN врач больницы Гассан Абу-Саттах.
Ранее минздрав Газы сообщил, что главный генератор больницы Аш-Шифа не работает из-за нехватки топлива.
По данным врача больницы, сейчас в медучреждении работает один генератор, часть здания осталась без света, в связи с чем ряду пациентов не удалось сделать операции.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
Вчера, 08:00
В четверг глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в секторе Газа 14 из 36 больниц, а также два специализированных центра больше не работают из-за нехватки топлива, повреждений в результате ударов и отсутствия безопасности. Тедрос добавил, что ВОЗ призывает к срочному и устойчивому широкомасштабному доступу к гуманитарной помощи.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Пострадавшие в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Глава генштаба ЦАХАЛ назвал условие для пропуска топлива для больниц в Газе
2 ноября, 17:43
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
ВОЗ заявила о 218 нападениях на больницы в Газе и на территориях Палестины
2 ноября, 17:47
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала