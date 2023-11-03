https://ria.ru/20231103/boi-1907120045.html

ЦАХАЛ заявил о ближних боях с ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил о ближних боях с ХАМАС в Газе - РИА Новости, 03.11.2023

ЦАХАЛ заявил о ближних боях с ХАМАС в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступили в ближний бой с бойцами палестинского движения ХАМАС в городе Газа, пишет американское издание The Hill со РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:59

2023-11-03T10:59

2023-11-03T11:16

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступили в ближний бой с бойцами палестинского движения ХАМАС в городе Газа, пишет американское издание The Hill со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил еврейского государства бригадного генерала Даниэля Хагари."Наши силы убивают террористов в ближнем бою в любых местах, где требуются боевые действия, даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты обладают преимуществом", – сказал он.Хагари отметил, что войска продвигаются по территории города в сопровождении саперов, которые "нейтрализуют взрывчатые вещества и другие опасные вещи".В понедельник спикер ЦАХАЛ заявил, что наземная операция Израиля в анклаве расширяется, туда входят дополнительные боевые подразделения. В тот же день на окраине Газы появились танки, впоследствии город оказался в окружении.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231103/khamas-1907093866.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1907062852.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году