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Вернувшийся в Якутск из-за неисправности Boeing успешно сел в аэропорту
Вернувшийся в Якутск из-за неисправности Boeing успешно сел в аэропорту - РИА Новости, 03.11.2023
Вернувшийся в Якутск из-за неисправности Boeing успешно сел в аэропорту
Boeing АК "Якутия", вернувшийся в аэропорт вылета из-за неисправности, благополучно сел в Якутске, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T06:41
2023-11-03T06:41
2023-11-03T06:53
якутск
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
boeing 737
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ЯКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Boeing АК "Якутия", вернувшийся в аэропорт вылета из-за неисправности, благополучно сел в Якутске, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.Ранее сообщалось, что Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в аэропорт вылета в Якутск из-за неустойчивой работы автопилота, на борту воздушного судна 128 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту Якутск - Москва."В 12.17 самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231102/samolet-1906886068.html
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якутск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, boeing 737
Якутск, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Москва, Boeing 737
Вернувшийся в Якутск из-за неисправности Boeing успешно сел в аэропорту
Вернувшийся в Якутск из-за неисправности Boeing 737 АК "Якутия" сел в аэропорту