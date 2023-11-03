https://ria.ru/20231103/boeing-1907088350.html

Вернувшийся в Якутск из-за неисправности Boeing успешно сел в аэропорту

Вернувшийся в Якутск из-за неисправности Boeing успешно сел в аэропорту - РИА Новости, 03.11.2023

Вернувшийся в Якутск из-за неисправности Boeing успешно сел в аэропорту

Boeing АК "Якутия", вернувшийся в аэропорт вылета из-за неисправности, благополучно сел в Якутске, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T06:41

2023-11-03T06:41

2023-11-03T06:53

якутск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

москва

boeing 737

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ЯКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Boeing АК "Якутия", вернувшийся в аэропорт вылета из-за неисправности, благополучно сел в Якутске, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.Ранее сообщалось, что Boeing 737 АК "Якутия" возвращается в аэропорт вылета в Якутск из-за неустойчивой работы автопилота, на борту воздушного судна 128 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту Якутск - Москва."В 12.17 самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231102/samolet-1906886068.html

якутск

россия

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якутск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, boeing 737