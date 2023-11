https://ria.ru/20231103/bloger-1907281053.html

Миллионер из Куеды. В Москве задержали прилетевшего из Дубая блогера

Миллионер из Куеды. В Москве задержали прилетевшего из Дубая блогера - РИА Новости, 03.11.2023

Миллионер из Куеды. В Москве задержали прилетевшего из Дубая блогера

Тридцатидвухлетнего Аяза Шабутдинова, по предварительным данным, подозревают в мошенничестве при продаже онлайн-курсов. Сегодня его задержали. О деле "блогера... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:45

2023-11-03T17:45

2023-11-03T18:28

блогер

мошенничество

аяз шабутдинов

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907162445_141:145:993:624_1920x0_80_0_0_7135b229b81c505734a9eb5c0bb43fa1.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Валерий Пастухов. Тридцатидвухлетнего Аяза Шабутдинова, по предварительным данным, подозревают в мошенничестве при продаже онлайн-курсов. Сегодня его задержали. О деле "блогера из Куеды" — в материале РИА Новости.Бизнес-тусовкаУроженец села Куеда Пермского края Аяз Шабутдинов — основатель сети кофеен Coffee Like, хостелов Like Hostel и компании бизнес-курсов "Like центр".Больше всего он известен именно благодаря онлайн-образованию. На сайте его фирмы пять бесплатных программ и вебинаров, а также четыре платных курса. Обещают клиентам запустить бизнес с нуля, увеличить доходы в два раза и выйти "на стабильные 1 000 000 рублей" в месяц.Стоимость указана не для всех тренингов. Но, например, "Бизнес-тусовка в Сочи" обойдется в 55-200 тысяч рублей. В зависимости от выбранного тарифа. Плюс авиабилеты.Ровно через месяц должен был стартовать новый сезон его проекта "Миллиарды". Возможно, теперь запуск придется отложить.Утром 3 ноября Аяза Шабутдинова, только вернувшегося из Дубая, задержали."В Москве сотрудники МВД России пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера, — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. — В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы".Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На съемной квартире Аяза в Москва-Сити и в офисе провели обыски."Вернуть деньги непросто"В "Like центре" пояснили, что поводом для проверки послужило заявление одной из клиенток, которая требовала вернуть 1,9 миллиона рублей."Компания в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства, — написал генеральный директор Василий Алексеев в Telegram-канале. — Многие участники наших программ знают ее по нестабильному и конфликтному эмоциональному состоянию".Однако это не первая претензия. В социальных сетях такое уже было."Прошу тебя лично войти в мое положение и вернуть 130 тысяч, чтобы я могла погасить кредит, который большим грузом висит на мне", — обратилась к коучу Ирина из Краснодара.Она взяла курс в рассрочку 28 августа прошлого года. Пробный период, по ее словам, — месяц. Когда 26 сентября она написала в службу возвратов, получила отказ. Сотрудник объяснил, что срок подачи закончился 30 минут назад.С Еленой (имя изменено) — та же история."Заявление на возврат я переделывала более десяти раз. Они ежедневно продлевают даты, ссылаясь на какие-то проблемы", — говорит она.Компенсацию не могла получить более трех месяцев.Оборот в миллиардыНа странице самого бизнесмена — только истории успеха его клиентов. При попытке зайти в раздел "Критика" вы попадаете не на страницу с отзывами, а на другой проект Шабутдинова — благотворительный фонд "Старший брат".Оставить негативную оценку — проблематично."На занятиях вы все вместе, и если ты "негативщик", то тебя "стая не примет", все накинутся, будешь белой вороной. Отрицательные отзывы публикуются только после того, как курс закончится, но и их иногда подчищают", — рассказывает предприниматель Алена Королева.Лицензия на образовательную деятельность у компании есть. В 2021-м "Like центр" вошел в тройку лидеров в рейтинге крупнейших игроков в сфере онлайн-образования.Тогда выручка превысила 7,5 миллиарда рублей. По мнению специалистов, секрет успеха — агрессивный маркетинг.За три квартала 2021-го Шабутдинов потратил на рекламу 532 миллиона рублей. Больше готовы вкладывать очень немногие коучи, например Елена Блиновская, известная по "Марафонам желаний".В мае ее арестовали, заподозрив в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные НДС и НДФЛ".Ранее уголовное дело об уходе от налогов и отмывании средств возбудили против блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). В конце сентября ФНС обязала ее выплатить 124 миллиона рублей штрафа.Шабутдинов пока, по официальной информации, фигурирует в деле по статье 159 УК "Мошенничество". Его судьба определится в ближайшее время.

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

блогер, мошенничество, аяз шабутдинов, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)