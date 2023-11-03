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Блинкен прибыл в Израиль - РИА Новости, 03.11.2023
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09:24 03.11.2023 (обновлено: 12:13 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/blinken-1907099695.html
Блинкен прибыл в Израиль
Блинкен прибыл в Израиль - РИА Новости, 03.11.2023
Блинкен прибыл в Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с визитом, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:24
2023-11-03T12:13
в мире
израиль
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с визитом, передает агентство Франс Пресс.Ранее сообщалось, что 2-10 ноября Блинкен отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Отмечалось, что первой остановкой в рамках турне Блинкена станет Тель-Авив, где госсекретарь намерен "заявить о поддержке США в отношении права Израиля защищать себя от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом". Помимо этого, Блинкен рассчитывает обсудить с израильскими должностными лицами меры по освобождению захваченных движением ХАМАС заложников, а также то, как сторонам не допустить разрастание палестино-израильского конфликта."В пятницу утром госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив, где он намерен оказать давление на Израиль для обеспечения защиты мирных палестинцев, оказавшихся в ловушке в секторе Газа в ходе войны против ХАМАС", - передает агентство.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/konflikt-1907097467.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, сша, энтони блинкен
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен
Блинкен прибыл в Израиль

Блинкен прибыл с визитом в Израиль

© Фото : Secretary Antony Blinken/XГоссекретарь США Энтони Блинкен после прибытия в Тель-Авив. 3 ноября 2023
Госсекретарь США Энтони Блинкен после прибытия в Тель-Авив. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Secretary Antony Blinken/X
Госсекретарь США Энтони Блинкен после прибытия в Тель-Авив. 3 ноября 2023
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с визитом, передает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что 2-10 ноября Блинкен отправится в зарубежное турне, в рамках которого рассчитывает посетить Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Отмечалось, что первой остановкой в рамках турне Блинкена станет Тель-Авив, где госсекретарь намерен "заявить о поддержке США в отношении права Израиля защищать себя от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом". Помимо этого, Блинкен рассчитывает обсудить с израильскими должностными лицами меры по освобождению захваченных движением ХАМАС заложников, а также то, как сторонам не допустить разрастание палестино-израильского конфликта.
"В пятницу утром госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив, где он намерен оказать давление на Израиль для обеспечения защиты мирных палестинцев, оказавшихся в ловушке в секторе Газа в ходе войны против ХАМАС", - передает агентство.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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