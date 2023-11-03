https://ria.ru/20231103/bespilotnik-1907091237.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.11.2023
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:03
2023-11-03T08:03
2023-11-03T08:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня, около 07:10 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указали в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, накануне системы ПВО также сбили дрон над регионом, а в среду уничтожили сразу три БПЛА.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231103/artilleriya-1907084924.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
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"Сегодня, около 07:10 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указали в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, накануне системы ПВО также сбили дрон над регионом, а в среду уничтожили сразу три БПЛА.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ