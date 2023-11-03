https://ria.ru/20231103/bespilotnik-1907091237.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.11.2023

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:03

2023-11-03T08:03

2023-11-03T08:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня, около 07:10 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указали в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, накануне системы ПВО также сбили дрон над регионом, а в среду уничтожили сразу три БПЛА.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231103/artilleriya-1907084924.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия