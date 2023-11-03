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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.11.2023
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:58
2023-11-03T00:58
2023-11-03T01:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России."Второго ноября около 23.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231101/pvo-1906587855.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью украинский БПЛА