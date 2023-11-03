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Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака - РИА Новости, 03.11.2023
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00:36 03.11.2023 (обновлено: 00:46 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/baza-1907074747.html
Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака
Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака - РИА Новости, 03.11.2023
Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака
Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Ирака. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:36
2023-11-03T00:46
ирак
сша
север
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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БАГДАД, 3 ноя - РИА Новости. Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Ирака.&quot;Военная база Харир в Эрбиле, где дислоцированы американские военные, подверглась нападению с использованием двух беспилотников. Пострадал ли кто-то в результате инцидента, неизвестно&quot;, - сказал он.Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что американские военные за последние две недели подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет.
https://radiosputnik.ria.ru/20231027/siriya-1905556794.html
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ирак, сша, север, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, эрбиль
Ирак, США, Север, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Эрбиль
Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака

Беспилотники атаковали американскую военную базу Харир на севере Ирака

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
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БАГДАД, 3 ноя - РИА Новости. Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Ирака.
«

"Военная база Харир в Эрбиле, где дислоцированы американские военные, подверглась нападению с использованием двух беспилотников. Пострадал ли кто-то в результате инцидента, неизвестно", - сказал он.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что американские военные за последние две недели подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет.
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ИракСШАСеверОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреЭрбиль
 
 
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