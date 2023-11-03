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Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака

Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака - РИА Новости, 03.11.2023

Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака

Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Ирака. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:36

2023-11-03T00:36

2023-11-03T00:46

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БАГДАД, 3 ноя - РИА Новости. Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Ирака."Военная база Харир в Эрбиле, где дислоцированы американские военные, подверглась нападению с использованием двух беспилотников. Пострадал ли кто-то в результате инцидента, неизвестно", - сказал он.Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что американские военные за последние две недели подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет.

https://radiosputnik.ria.ru/20231027/siriya-1905556794.html

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ирак, сша, север, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, эрбиль