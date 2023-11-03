https://ria.ru/20231103/baza-1907074747.html
Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака
Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака - РИА Новости, 03.11.2023
Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака
Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Ирака. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:36
2023-11-03T00:36
2023-11-03T00:46
ирак
сша
север
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
эрбиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
БАГДАД, 3 ноя - РИА Новости. Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке двух беспилотников, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах Ирака."Военная база Харир в Эрбиле, где дислоцированы американские военные, подверглась нападению с использованием двух беспилотников. Пострадал ли кто-то в результате инцидента, неизвестно", - сказал он.Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что американские военные за последние две недели подверглись уже 23 атакам в Ираке и Сирии с использованием беспилотников и ракет.
https://radiosputnik.ria.ru/20231027/siriya-1905556794.html
ирак
сша
север
эрбиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, сша, север, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, эрбиль
Ирак, США, Север, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Эрбиль
Источник: беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака
Беспилотники атаковали американскую военную базу Харир на севере Ирака