https://ria.ru/20231103/baltika-1907110748.html

МИД России заявил, что Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО

МИД России заявил, что Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО - РИА Новости, 03.11.2023

МИД России заявил, что Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО

В НАТО должны осознать, что у попыток закрыть для России Балтийское море будут негативные последствия, заявил журналистам замглавы МИД Александр Грушко в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:20

2023-11-03T10:20

2023-11-03T14:44

балтийское море

россия

александр грушко

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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САМАРКАНД, 3 ноя — РИА Новости. В НАТО должны осознать, что у попыток закрыть для России Балтийское море будут негативные последствия, заявил журналистам замглавы МИД Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума."Я думаю, что те люди, которые принимают решения, и военные стратеги НАТО прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", — сказал он.По словам замминистра, страны — члены альянса озвучивают свои мечты, "необоснованные хотелки"."Оно (Балтийское море. — Прим. ред.) никогда не превратится во внутреннее натовское море — это такие фигуры речи, которые используют легковесные политики", — добавил Грушко.Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Сейчас он не работает из-за возможной разгерметизации, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление, и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки в своих территориальных водах. Центральная криминальная полиция считает, что повредить инфраструктуру могли злоумышленники.Согласно предварительным выводам полиции, в ЧП виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга. Предположительно, его якорь зацепил и повредил трубопровод.В материалах расследования также фигурировало российское судно "Севморпуть", находившееся поблизости от места инцидента, но впоследствии от версии о его причастности отказались.

https://ria.ru/20231023/more-1904635928.html

https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905123331.html

балтийское море

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

балтийское море, россия, александр грушко, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)