https://ria.ru/20231103/baltika-1907110748.html
МИД России заявил, что Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО
МИД России заявил, что Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО - РИА Новости, 03.11.2023
МИД России заявил, что Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО
В НАТО должны осознать, что у попыток закрыть для России Балтийское море будут негативные последствия, заявил журналистам замглавы МИД Александр Грушко в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:20
2023-11-03T10:20
2023-11-03T14:44
балтийское море
россия
александр грушко
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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САМАРКАНД, 3 ноя — РИА Новости. В НАТО должны осознать, что у попыток закрыть для России Балтийское море будут негативные последствия, заявил журналистам замглавы МИД Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума."Я думаю, что те люди, которые принимают решения, и военные стратеги НАТО прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", — сказал он.По словам замминистра, страны — члены альянса озвучивают свои мечты, "необоснованные хотелки"."Оно (Балтийское море. — Прим. ред.) никогда не превратится во внутреннее натовское море — это такие фигуры речи, которые используют легковесные политики", — добавил Грушко.Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Сейчас он не работает из-за возможной разгерметизации, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление, и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки в своих территориальных водах. Центральная криминальная полиция считает, что повредить инфраструктуру могли злоумышленники.Согласно предварительным выводам полиции, в ЧП виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга. Предположительно, его якорь зацепил и повредил трубопровод.В материалах расследования также фигурировало российское судно "Севморпуть", находившееся поблизости от места инцидента, но впоследствии от версии о его причастности отказались.
https://ria.ru/20231023/more-1904635928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, россия, александр грушко, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Балтийское море, Россия, Александр Грушко, НАТО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России заявил, что Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО
МИД: закрытие Балтийского моря для России будет означать его закрытие для всех
САМАРКАНД, 3 ноя — РИА Новости. В НАТО должны осознать, что у попыток закрыть для России Балтийское море будут негативные последствия, заявил журналистам замглавы МИД Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.
"Я думаю, что те люди, которые принимают решения, и военные стратеги НАТО прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", — сказал он.
В Кремле ответили на угрозы Латвии закрыть для России Балтийское море
По словам замминистра, страны — члены альянса озвучивают свои мечты, "необоснованные хотелки".
"Оно (Балтийское море. — Прим. ред.) никогда не превратится во внутреннее натовское море — это такие фигуры речи, которые используют легковесные политики", — добавил Грушко.
О возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов в конце октября заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, такое решение может быть принято, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. При этом политик добавил, что таких дискуссий пока не ведется, потому что для выводов необходимо "дождаться конкретных и четких результатов расследования".
Balticconnector — газопровод по дну Финского залива
длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии
и Палдиски в Эстонии
. Сейчас он не работает из-за возможной разгерметизации, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление, и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки в своих территориальных водах. Центральная криминальная полиция считает, что повредить инфраструктуру могли злоумышленники.
Согласно предварительным выводам полиции, в ЧП виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга
. Предположительно, его якорь зацепил и повредил трубопровод.
В материалах расследования также фигурировало российское судно "Севморпуть", находившееся поблизости от места инцидента, но впоследствии от версии о его причастности отказались.
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector