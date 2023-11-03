https://ria.ru/20231103/balet-1907108559.html

Публика в Харбине встретила овациями балет Приморской сцены Мариинки

Публика в Харбине встретила овациями балет Приморской сцены Мариинки - РИА Новости, 03.11.2023

Публика в Харбине встретила овациями балет Приморской сцены Мариинки

Публика в китайском Харбине встретила овациями балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:14

2023-11-03T10:14

2023-11-03T10:25

культура

харбин

приморский край

хэйлунцзян

мариус петипа

олег кожемяко

мариинский театр

большой театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587409383_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_027b6d69927e76d7a0ed7ed34cb415b2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Публика в китайском Харбине встретила овациями балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, сообщает правительство Приморья. Дни культуры Приморского края проходят в китайской провинции Хэйлунцзян, Приморская сцена Мариинского театра дает два спектакля "Спящая красавица" в Харбине, информируют власти. "Балет-феерию "Спящая красавица" в исполнении артистов Приморской сцены Мариинского театра представили в Большом театре Харбина в четверг, 2 ноября... Талант российских артистов по достоинству оценили на харбинской сцене: спектакль завершился громкими овациями", - говорится в сообщении. Отмечается, что около 1,5 тысячи зрителей смогли насладиться балетом, вместе с китайскими ценителями искусства спектакль посмотрел и губернатор Приморья Олег Кожемяко, отмечают власти. "Балет – это квинтэссенция культуры. Сегодня вы влюбили в себя китайскую публику. Многие из зрителей были впервые на балете и смотрели эту сказку зачарованными глазами... Огромное вам спасибо за тот подарок, который вы сделали зрителям Китая. Вы – гордость нашего края, гордость России", - сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении. Ранее Приморская сцена Мариинского театра сообщала о начале гастролей в рамках Дней культуры Приморского края в провинции Хэйлунцзян (КНР), где представит балет "Спящая красавица", отмечалось, что публика увидит жемчужину балетного искусства в одной из самых удачных танцевальных версий - в классической хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева и Эльдара Алиева. Главные партии в дни гастролей исполняют ведущие солисты Приморской сцены: Анна Самострелова, Лилия Бережнова, Виктор Мулыгин, Лада Сартакова, Ксения Абдулкаримова, Денис Клепиков. Артисты Приморской сцены Мариинки выступают в сопровождении Харбинского симфонического оркестра, которым управляет известный китайский дирижер Тан Мухай.

https://ria.ru/20230731/balet-1887276099.html

https://ria.ru/20231018/gastroli-1903304643.html

харбин

приморский край

хэйлунцзян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харбин, приморский край, хэйлунцзян, мариус петипа, олег кожемяко, мариинский театр, большой театр, культура