Рейтинг@Mail.ru
Публика в Харбине встретила овациями балет Приморской сцены Мариинки - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:14 03.11.2023 (обновлено: 10:25 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/balet-1907108559.html
Публика в Харбине встретила овациями балет Приморской сцены Мариинки
Публика в Харбине встретила овациями балет Приморской сцены Мариинки - РИА Новости, 03.11.2023
Публика в Харбине встретила овациями балет Приморской сцены Мариинки
Публика в китайском Харбине встретила овациями балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:14
2023-11-03T10:25
культура
харбин
приморский край
хэйлунцзян
мариус петипа
олег кожемяко
мариинский театр
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587409383_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_027b6d69927e76d7a0ed7ed34cb415b2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Публика в китайском Харбине встретила овациями балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, сообщает правительство Приморья. Дни культуры Приморского края проходят в китайской провинции Хэйлунцзян, Приморская сцена Мариинского театра дает два спектакля "Спящая красавица" в Харбине, информируют власти. "Балет-феерию "Спящая красавица" в исполнении артистов Приморской сцены Мариинского театра представили в Большом театре Харбина в четверг, 2 ноября... Талант российских артистов по достоинству оценили на харбинской сцене: спектакль завершился громкими овациями", - говорится в сообщении. Отмечается, что около 1,5 тысячи зрителей смогли насладиться балетом, вместе с китайскими ценителями искусства спектакль посмотрел и губернатор Приморья Олег Кожемяко, отмечают власти. "Балет – это квинтэссенция культуры. Сегодня вы влюбили в себя китайскую публику. Многие из зрителей были впервые на балете и смотрели эту сказку зачарованными глазами... Огромное вам спасибо за тот подарок, который вы сделали зрителям Китая. Вы – гордость нашего края, гордость России", - сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении. Ранее Приморская сцена Мариинского театра сообщала о начале гастролей в рамках Дней культуры Приморского края в провинции Хэйлунцзян (КНР), где представит балет "Спящая красавица", отмечалось, что публика увидит жемчужину балетного искусства в одной из самых удачных танцевальных версий - в классической хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева и Эльдара Алиева. Главные партии в дни гастролей исполняют ведущие солисты Приморской сцены: Анна Самострелова, Лилия Бережнова, Виктор Мулыгин, Лада Сартакова, Ксения Абдулкаримова, Денис Клепиков. Артисты Приморской сцены Мариинки выступают в сопровождении Харбинского симфонического оркестра, которым управляет известный китайский дирижер Тан Мухай.
https://ria.ru/20230731/balet-1887276099.html
https://ria.ru/20231018/gastroli-1903304643.html
харбин
приморский край
хэйлунцзян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587409383_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_71a72bd0c969ea2c465835f19745dfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харбин, приморский край, хэйлунцзян, мариус петипа, олег кожемяко, мариинский театр, большой театр, культура
Культура, Харбин, Приморский край, Хэйлунцзян, Мариус Петипа, Олег Кожемяко, Мариинский театр, Большой театр, Культура
Публика в Харбине встретила овациями балет Приморской сцены Мариинки

В Харбине овациями встретили балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинки

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид Харбина
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид Харбина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Публика в китайском Харбине встретила овациями балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, сообщает правительство Приморья.
Дни культуры Приморского края проходят в китайской провинции Хэйлунцзян,
Сцена из балета Девятый вал - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Большом театре готовы наращивать с Китаем обмен в области балета
31 июля, 05:44
Приморская сцена Мариинского театра дает два спектакля "Спящая красавица" в Харбине, информируют власти.
"Балет-феерию "Спящая красавица" в исполнении артистов Приморской сцены Мариинского театра представили в Большом театре Харбина в четверг, 2 ноября... Талант российских артистов по достоинству оценили на харбинской сцене: спектакль завершился громкими овациями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 1,5 тысячи зрителей смогли насладиться балетом, вместе с китайскими ценителями искусства спектакль посмотрел и губернатор Приморья Олег Кожемяко, отмечают власти.
"Балет – это квинтэссенция культуры. Сегодня вы влюбили в себя китайскую публику. Многие из зрителей были впервые на балете и смотрели эту сказку зачарованными глазами... Огромное вам спасибо за тот подарок, который вы сделали зрителям Китая. Вы – гордость нашего края, гордость России", - сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее Приморская сцена Мариинского театра сообщала о начале гастролей в рамках Дней культуры Приморского края в провинции Хэйлунцзян (КНР), где представит балет "Спящая красавица", отмечалось, что публика увидит жемчужину балетного искусства в одной из самых удачных танцевальных версий - в классической хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева и Эльдара Алиева. Главные партии в дни гастролей исполняют ведущие солисты Приморской сцены: Анна Самострелова, Лилия Бережнова, Виктор Мулыгин, Лада Сартакова, Ксения Абдулкаримова, Денис Клепиков.
Артисты Приморской сцены Мариинки выступают в сопровождении Харбинского симфонического оркестра, которым управляет известный китайский дирижер Тан Мухай.
Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Братья навек: как Россия покоряет сердца китайцев
18 октября, 08:00
 
КультураХарбинПриморский крайХэйлунцзянМариус ПетипаОлег КожемякоМариинский театрБольшой театрКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала