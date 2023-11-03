Публика в Харбине встретила овациями балет Приморской сцены Мариинки
В Харбине овациями встретили балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинки
Вид Харбина. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Публика в китайском Харбине встретила овациями балет "Спящая красавица" Приморской сцены Мариинского театра, сообщает правительство Приморья.
Дни культуры Приморского края проходят в китайской провинции Хэйлунцзян,
Приморская сцена Мариинского театра дает два спектакля "Спящая красавица" в Харбине, информируют власти.
"Балет-феерию "Спящая красавица" в исполнении артистов Приморской сцены Мариинского театра представили в Большом театре Харбина в четверг, 2 ноября... Талант российских артистов по достоинству оценили на харбинской сцене: спектакль завершился громкими овациями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 1,5 тысячи зрителей смогли насладиться балетом, вместе с китайскими ценителями искусства спектакль посмотрел и губернатор Приморья Олег Кожемяко, отмечают власти.
"Балет – это квинтэссенция культуры. Сегодня вы влюбили в себя китайскую публику. Многие из зрителей были впервые на балете и смотрели эту сказку зачарованными глазами... Огромное вам спасибо за тот подарок, который вы сделали зрителям Китая. Вы – гордость нашего края, гордость России", - сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее Приморская сцена Мариинского театра сообщала о начале гастролей в рамках Дней культуры Приморского края в провинции Хэйлунцзян (КНР), где представит балет "Спящая красавица", отмечалось, что публика увидит жемчужину балетного искусства в одной из самых удачных танцевальных версий - в классической хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева и Эльдара Алиева. Главные партии в дни гастролей исполняют ведущие солисты Приморской сцены: Анна Самострелова, Лилия Бережнова, Виктор Мулыгин, Лада Сартакова, Ксения Абдулкаримова, Денис Клепиков.
Артисты Приморской сцены Мариинки выступают в сопровождении Харбинского симфонического оркестра, которым управляет известный китайский дирижер Тан Мухай.