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СМИ: в Азербайджане задержали главу банды, избивавшей людей в Петербурге - РИА Новости, 03.11.2023
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06:51 03.11.2023 (обновлено: 07:01 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/azerbaydzhan-1907088481.html
СМИ: в Азербайджане задержали главу банды, избивавшей людей в Петербурге
СМИ: в Азербайджане задержали главу банды, избивавшей людей в Петербурге - РИА Новости, 03.11.2023
СМИ: в Азербайджане задержали главу банды, избивавшей людей в Петербурге
В Азербайджане задержали Турала Мамедова — объявленного в международный розыск главу банды, избивавшей прохожих в Санкт-Петербурге, об этом сообщила газета... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T06:51
2023-11-03T07:01
происшествия
санкт-петербург
азербайджан
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Азербайджане задержали Турала Мамедова — объявленного в международный розыск главу банды, избивавшей прохожих в Санкт-Петербурге, об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.По его словам, Мамедова выдадут России после того, как будут улажены все процессуальные вопросы."Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен", – сказал Мамишев.На данный момент официальные органы Российской Федерации пока не подтвердили эту информацию.В середине октября в интернете появились и вызвали широкий резонанс видео, на которых группа молодых людей нападает на случайных прохожих на улицах Петербурга, избивает их, оскорбляет. Это происходило в основном у метро и в торговых центрах. Ролики записывали и выкладывали в Сеть сами нападавшие.По поручению председателя СК Александра Бастрыкина следователи возбудили уголовное по статьям о хулиганстве и о возбуждении ненависти либо вражды.
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происшествия, санкт-петербург, азербайджан, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Азербайджан, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ: в Азербайджане задержали главу банды, избивавшей людей в Петербурге

"Ъ": в Азербайджане задержали лидера избивавшей жителей Петербурга группировки

Группа молодых людей, которые нападали на прохожих
Группа молодых людей, которые нападали на прохожих
Группа молодых людей, которые нападали на прохожих. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Азербайджане задержали Турала Мамедова — объявленного в международный розыск главу банды, избивавшей прохожих в Санкт-Петербурге, об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.
По его словам, Мамедова выдадут России после того, как будут улажены все процессуальные вопросы.
«
"Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен", – сказал Мамишев.
На данный момент официальные органы Российской Федерации пока не подтвердили эту информацию.
В середине октября в интернете появились и вызвали широкий резонанс видео, на которых группа молодых людей нападает на случайных прохожих на улицах Петербурга, избивает их, оскорбляет. Это происходило в основном у метро и в торговых центрах. Ролики записывали и выкладывали в Сеть сами нападавшие.
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина следователи возбудили уголовное по статьям о хулиганстве и о возбуждении ненависти либо вражды.
Группа молодых людей избивает подростков
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ПроисшествияСанкт-ПетербургАзербайджанРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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