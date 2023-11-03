https://ria.ru/20231103/azerbaydzhan-1907088481.html

СМИ: в Азербайджане задержали главу банды, избивавшей людей в Петербурге

СМИ: в Азербайджане задержали главу банды, избивавшей людей в Петербурге - РИА Новости, 03.11.2023

СМИ: в Азербайджане задержали главу банды, избивавшей людей в Петербурге

В Азербайджане задержали Турала Мамедова — объявленного в международный розыск главу банды, избивавшей прохожих в Санкт-Петербурге, об этом сообщила газета... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T06:51

2023-11-03T06:51

2023-11-03T07:01

происшествия

санкт-петербург

азербайджан

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Азербайджане задержали Турала Мамедова — объявленного в международный розыск главу банды, избивавшей прохожих в Санкт-Петербурге, об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.По его словам, Мамедова выдадут России после того, как будут улажены все процессуальные вопросы."Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен", – сказал Мамишев.На данный момент официальные органы Российской Федерации пока не подтвердили эту информацию.В середине октября в интернете появились и вызвали широкий резонанс видео, на которых группа молодых людей нападает на случайных прохожих на улицах Петербурга, избивает их, оскорбляет. Это происходило в основном у метро и в торговых центрах. Ролики записывали и выкладывали в Сеть сами нападавшие.По поручению председателя СК Александра Бастрыкина следователи возбудили уголовное по статьям о хулиганстве и о возбуждении ненависти либо вражды.

https://ria.ru/20231021/podrostki-1904159447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, азербайджан, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)