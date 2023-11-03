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Тюмень получит около 600 миллионов рублей на новые автобусы - РИА Новости, 03.11.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
12:40 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/avtobusy-1907155790.html
Тюмень получит около 600 миллионов рублей на новые автобусы
Тюмень получит около 600 миллионов рублей на новые автобусы - РИА Новости, 03.11.2023
Тюмень получит около 600 миллионов рублей на новые автобусы
Власти Тюменской области выделили городу Тюмени около 600 миллионов рублей на закупку 34 больших автобусов для организации пассажирских перевозок, сообщил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:40
2023-11-03T12:40
тюменская область
тюмень
тюменская область
александр моор
россия
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ТЮМЕНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области выделили городу Тюмени около 600 миллионов рублей на закупку 34 больших автобусов для организации пассажирских перевозок, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Новые автобусы выйдут на городские маршруты до конца 2023 года. "Подписал постановление о выделении почти 600 млн рублей на приобретение пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени. Уже в ноябре в областную столицу прибудут 34 современные комфортабельные машины "ЛиАЗ". 12 из них работают на экологически чистом метане", – написал Моор в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что общественным транспортом регулярно пользуется большинство жителей региона, поэтому обновление автопарка - одна из приоритетных задач властей. В целом на замену подвижного состава в муниципалитетах Тюменской области в ближайшие три года планируется направить более 5,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231031/tyumen-1906362032.html
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тюмень, тюменская область, александр моор, россия
Тюменская область, Тюмень, Тюменская область, Александр Моор, Россия

Тюмень получит около 600 миллионов рублей на новые автобусы

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области выделили городу Тюмени около 600 миллионов рублей на закупку 34 больших автобусов для организации пассажирских перевозок, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Новые автобусы выйдут на городские маршруты до конца 2023 года.
"Подписал постановление о выделении почти 600 млн рублей на приобретение пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени. Уже в ноябре в областную столицу прибудут 34 современные комфортабельные машины "ЛиАЗ". 12 из них работают на экологически чистом метане", – написал Моор в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что общественным транспортом регулярно пользуется большинство жителей региона, поэтому обновление автопарка - одна из приоритетных задач властей.
В целом на замену подвижного состава в муниципалитетах Тюменской области в ближайшие три года планируется направить более 5,5 миллиарда рублей.
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Тюменская областьТюменьТюменская областьАлександр МоорРоссия
 
 
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