https://ria.ru/20231103/artemev-1907321122.html

Мишустин освободил Артемьева от должности своего помощника

Мишустин освободил Артемьева от должности своего помощника - РИА Новости, 03.11.2023

Мишустин освободил Артемьева от должности своего помощника

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от должности своего помощника, сообщается на сайте официального опубликования... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:40

2023-11-03T19:40

2023-11-03T21:16

игорь артемьев

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от должности своего помощника, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Артемьева Игоря Юрьевича от должности помощника Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М. В. по его просьбе", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231103/mishustin-1907122778.html

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игорь артемьев, политика, россия, михаил мишустин