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Украинскую беженку арестовали в США за жестокое избиение 3-летнего сына
Украинскую беженку арестовали в США за жестокое избиение 3-летнего сына - РИА Новости, 03.11.2023
Украинскую беженку арестовали в США за жестокое избиение 3-летнего сына
Уроженку Украины Юлию Сторожук арестовали в американском штате Флорида за жестокое обращение с трехлетним сыном, сообщил телеканал CBS. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T23:22
2023-11-03T23:22
2023-11-03T23:22
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Уроженку Украины Юлию Сторожук арестовали в американском штате Флорида за жестокое обращение с трехлетним сыном, сообщил телеканал CBS."Женщине в Южной Флориде предъявили обвинения после того, как во вторник она попала на камеру наблюдения, когда избивала своего маленького сына, швыряя его на пол", — говорится в сообщении.Сторожук заявила, что это был "единственный случай", когда она применила физическое насилие в отношении ребенка. По информации СМИ, женщину уже выпустили под залог в 5000 долларов и запретили контактировать с сыном.Женщина сообщила суду, что она приехала в южную Флориду год назад из-за конфликта на Украине. По ее словам, она работала бортпроводницей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, флорида, сша
В мире, Украина, Флорида, США
Украинскую беженку арестовали в США за жестокое избиение 3-летнего сына
CBS: украинскую беженку арестовали в США за избиение малолетнего сына