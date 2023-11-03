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Украинскую беженку арестовали в США за жестокое избиение 3-летнего сына

Украинскую беженку арестовали в США за жестокое избиение 3-летнего сына - РИА Новости, 03.11.2023

Украинскую беженку арестовали в США за жестокое избиение 3-летнего сына

Уроженку Украины Юлию Сторожук арестовали в американском штате Флорида за жестокое обращение с трехлетним сыном, сообщил телеканал CBS. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T23:22

2023-11-03T23:22

2023-11-03T23:22

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Уроженку Украины Юлию Сторожук арестовали в американском штате Флорида за жестокое обращение с трехлетним сыном, сообщил телеканал CBS."Женщине в Южной Флориде предъявили обвинения после того, как во вторник она попала на камеру наблюдения, когда избивала своего маленького сына, швыряя его на пол", — говорится в сообщении.Сторожук заявила, что это был "единственный случай", когда она применила физическое насилие в отношении ребенка. По информации СМИ, женщину уже выпустили под залог в 5000 долларов и запретили контактировать с сыном.Женщина сообщила суду, что она приехала в южную Флориду год назад из-за конфликта на Украине. По ее словам, она работала бортпроводницей.

https://ria.ru/20230723/bezhenka-1885759281.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, флорида, сша