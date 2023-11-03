https://ria.ru/20231103/antonov-1907075091.html

Посол Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян

Посол Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян - РИА Новости, 03.11.2023

Посол Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян

Россияне, живущие в США, напуганы и боятся открыто говорить, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T00:43

2023-11-03T00:43

2023-11-03T01:30

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вашингтон (штат)

анатолий антонов

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россияне, живущие в США, напуганы и боятся открыто говорить, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских спецслужб, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Наши россияне, а их здесь миллионы … большинство настроены за Российскую Федерацию, хотят поддерживать с нами связи, дружить и не забывают нашу общую историю. Сегодня они напуганы, боятся открыто говорить что-либо, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей, их не оставляют в покое и спецслужбы", - сказал Антонов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230426/antonov-1867993753.html

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сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, в мире