https://ria.ru/20231103/antonov-1907075091.html
Посол Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян
Посол Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян - РИА Новости, 03.11.2023
Посол Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян
Россияне, живущие в США, напуганы и боятся открыто говорить, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T00:43
2023-11-03T00:43
2023-11-03T01:30
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россияне, живущие в США, напуганы и боятся открыто говорить, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских спецслужб, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Наши россияне, а их здесь миллионы … большинство настроены за Российскую Федерацию, хотят поддерживать с нами связи, дружить и не забывают нашу общую историю. Сегодня они напуганы, боятся открыто говорить что-либо, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей, их не оставляют в покое и спецслужбы", - сказал Антонов в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230426/antonov-1867993753.html
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сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, в мире
США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, В мире
Посол Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян
Антонов: россияне в США подвергаются нападкам со стороны украинцев и спецслужб