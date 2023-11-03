Рейтинг@Mail.ru
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/aktivisty-1907323281.html
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе
Американские активисты антивоенного движения Codepink в пятницу пришли в офисы ряда сенаторов США, призывая их выступить за прекращение огня в секторе Газа,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:55
2023-11-03T19:55
в мире
сша
палестина
джин шахин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907322817_0:300:2048:1452_1920x0_80_0_0_95594573b6893369b52bb4049a6b97a1.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Американские активисты антивоенного движения Codepink в пятницу пришли в офисы ряда сенаторов США, призывая их выступить за прекращение огня в секторе Газа, сообщает движение. "Мы ходим из офиса в офис и говорим сенаторам, что они должны немедленно призвать к прекращению огня в Газе", - написала одна из основательниц движения Медея Бенджамин в соцсети Х. На странице движения в аналогичной соцсети при этом сообщается, что активисты уже посетили офис сенатора Джинн Шахин. Судя по опубликованным фотографиям, всего по офисам сенаторов ходят порядка десяти активистов. Они пришли с антивоенными плакатами и флагами Палестины. Об арестах при этом не сообщается.
https://ria.ru/20231103/planirovanie-1907319274.html
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907322817_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_dd3c95e58d8d630ec77a783af9496f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, палестина, джин шахин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Палестина, Джин Шахин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе

Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать прекращение огня в Газе

© Фото : CODEPINK/XАмериканские активисты антивоенного движения Codepink в офисе сенатора США Джинн Шахин
Американские активисты антивоенного движения Codepink в офисе сенатора США Джинн Шахин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : CODEPINK/X
Американские активисты антивоенного движения Codepink в офисе сенатора США Джинн Шахин
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Американские активисты антивоенного движения Codepink в пятницу пришли в офисы ряда сенаторов США, призывая их выступить за прекращение огня в секторе Газа, сообщает движение.
«
"Мы ходим из офиса в офис и говорим сенаторам, что они должны немедленно призвать к прекращению огня в Газе", - написала одна из основательниц движения Медея Бенджамин в соцсети Х.
На странице движения в аналогичной соцсети при этом сообщается, что активисты уже посетили офис сенатора Джинн Шахин. Судя по опубликованным фотографиям, всего по офисам сенаторов ходят порядка десяти активистов. Они пришли с антивоенными плакатами и флагами Палестины.
Об арестах при этом не сообщается.
Британский политик Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Риши Сунак осудил планирование акции протеста в защиту Палестины
Вчера, 19:27
 
В миреСШАПалестинаДжин ШахинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала