https://ria.ru/20231103/aktivisty-1907323281.html

Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе

Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе - РИА Новости, 03.11.2023

Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе

Американские активисты антивоенного движения Codepink в пятницу пришли в офисы ряда сенаторов США, призывая их выступить за прекращение огня в секторе Газа,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:55

2023-11-03T19:55

2023-11-03T19:55

в мире

сша

палестина

джин шахин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Американские активисты антивоенного движения Codepink в пятницу пришли в офисы ряда сенаторов США, призывая их выступить за прекращение огня в секторе Газа, сообщает движение. "Мы ходим из офиса в офис и говорим сенаторам, что они должны немедленно призвать к прекращению огня в Газе", - написала одна из основательниц движения Медея Бенджамин в соцсети Х. На странице движения в аналогичной соцсети при этом сообщается, что активисты уже посетили офис сенатора Джинн Шахин. Судя по опубликованным фотографиям, всего по офисам сенаторов ходят порядка десяти активистов. Они пришли с антивоенными плакатами и флагами Палестины. Об арестах при этом не сообщается.

https://ria.ru/20231103/planirovanie-1907319274.html

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в мире, сша, палестина, джин шахин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году