https://ria.ru/20231103/aktivisty-1907323281.html
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе
Американские активисты антивоенного движения Codepink в пятницу пришли в офисы ряда сенаторов США, призывая их выступить за прекращение огня в секторе Газа,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T19:55
2023-11-03T19:55
2023-11-03T19:55
в мире
сша
палестина
джин шахин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907322817_0:300:2048:1452_1920x0_80_0_0_95594573b6893369b52bb4049a6b97a1.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Американские активисты антивоенного движения Codepink в пятницу пришли в офисы ряда сенаторов США, призывая их выступить за прекращение огня в секторе Газа, сообщает движение. "Мы ходим из офиса в офис и говорим сенаторам, что они должны немедленно призвать к прекращению огня в Газе", - написала одна из основательниц движения Медея Бенджамин в соцсети Х. На странице движения в аналогичной соцсети при этом сообщается, что активисты уже посетили офис сенатора Джинн Шахин. Судя по опубликованным фотографиям, всего по офисам сенаторов ходят порядка десяти активистов. Они пришли с антивоенными плакатами и флагами Палестины. Об арестах при этом не сообщается.
https://ria.ru/20231103/planirovanie-1907319274.html
сша
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907322817_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_dd3c95e58d8d630ec77a783af9496f5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, палестина, джин шахин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Палестина, Джин Шахин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать остановку огня в Газе
Активисты пришли к сенаторам, призывая их поддержать прекращение огня в Газе