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Аграрии в Запорожской области получат более миллиарда рублей господдержки - РИА Новости, 03.11.2023
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17:48 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/agrariy-1907294804.html
Аграрии в Запорожской области получат более миллиарда рублей господдержки
Аграрии в Запорожской области получат более миллиарда рублей господдержки - РИА Новости, 03.11.2023
Аграрии в Запорожской области получат более миллиарда рублей господдержки
Аграрии Запорожской области в текущем году получат свыше 1 миллиарда рублей господдержки, сообщила РИА Новости вице-премьер правительства - министр... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:48
2023-11-03T17:48
экономика
запорожская область
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
росагролизинг
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Аграрии Запорожской области в текущем году получат свыше 1 миллиарда рублей господдержки, сообщила РИА Новости вице-премьер правительства - министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона Светлана Шевченко. "В 2023 году Минсельхозом РФ для Запорожской области предусмотрено 1,082 миллиарда рублей для оказания государственной поддержки предприятиям области на производство сельскохозяйственных культур, на производство хлебобулочной продукции, производство овощей, производство собственного молока и на сохранение рабочих мест", - сказала собеседница агентства. По ее словам, по состоянию на октябрь, до сельхозпроизводителей уже доведено более 500 миллионов рублей, заключены соглашения с 259 предприятиями. Оставшиеся средства аграрии получат до конца года. Министр подчеркнула, что в регионе расширяется комплекс мер поддержки аграриев. "Они также коснутся предприятий хлебопекарной промышленности, производителей молочной продукции, овощеводов, а также фермеров, которые являются производителями зерновых культур", - подчеркнула Шевченко. "На данный момент идёт сев озимых культур под урожай 2024 года, план проведения которого уже выполнен на 50%, засеяно около 250 тысяч гектар земли", - сказала она. При этом, по ее словам, в этом году аграриям удалось собрать 1,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Министр также подчеркнула, что аграрии Запорожской области активно ведут сотрудничество с АО "Росагролизинг". "Ими заключены 18 соглашений на общую сумму 235 миллионов рублей и уже получены 14 единиц техники в рамках льготного лизинга. В будущем в Запорожской области планируется реализация крупных инвестиционных проектов по глубокой переработке сельскохозяйственных товаров в рамках государственно-частного партнёрства", - сказала министр.
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экономика, запорожская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), росагролизинг
Экономика, Запорожская область, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Росагролизинг
Аграрии в Запорожской области получат более миллиарда рублей господдержки

Запорожские аграрии до конца года получат более миллиарда рублей господдержки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Аграрии Запорожской области в текущем году получат свыше 1 миллиарда рублей господдержки, сообщила РИА Новости вице-премьер правительства - министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона Светлана Шевченко.
"В 2023 году Минсельхозом РФ для Запорожской области предусмотрено 1,082 миллиарда рублей для оказания государственной поддержки предприятиям области на производство сельскохозяйственных культур, на производство хлебобулочной продукции, производство овощей, производство собственного молока и на сохранение рабочих мест", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, по состоянию на октябрь, до сельхозпроизводителей уже доведено более 500 миллионов рублей, заключены соглашения с 259 предприятиями. Оставшиеся средства аграрии получат до конца года.
Министр подчеркнула, что в регионе расширяется комплекс мер поддержки аграриев. "Они также коснутся предприятий хлебопекарной промышленности, производителей молочной продукции, овощеводов, а также фермеров, которые являются производителями зерновых культур", - подчеркнула Шевченко.
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"На данный момент идёт сев озимых культур под урожай 2024 года, план проведения которого уже выполнен на 50%, засеяно около 250 тысяч гектар земли", - сказала она. При этом, по ее словам, в этом году аграриям удалось собрать 1,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.
Министр также подчеркнула, что аграрии Запорожской области активно ведут сотрудничество с АО "Росагролизинг". "Ими заключены 18 соглашений на общую сумму 235 миллионов рублей и уже получены 14 единиц техники в рамках льготного лизинга. В будущем в Запорожской области планируется реализация крупных инвестиционных проектов по глубокой переработке сельскохозяйственных товаров в рамках государственно-частного партнёрства", - сказала министр.
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ЭкономикаЗапорожская областьРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Росагролизинг
 
 
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