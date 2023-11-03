Катрин Колонна посоветовала Африке "не менять Францию на Россию"
Катрин Колонна посоветовала африканским странам не променивать Францию на Россию
© AP Photo / Julia NikhinsonМинистр иностранных дел Франции Катрин Колонна
© AP Photo / Julia Nikhinson
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 ноя – РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна в свете утраты позиций Парижа в Сахеле заявила, что не советовала бы африканским странам "променять Францию на Россию".
Колонна находится в Нигерии.
Она отметила, что "Сахель – это не вся Африка".
"Не стоит путать Африку и Сахель. Африка – большая и очень разная. За исключением Сахеля наши отношения с другими странами на подъеме, чему мы очень рады", - сказала она.
В Абудже Колонна встретилась с президентом Нигерии Болой Тинубу и главой МИД Юсуфом Туггаром.
После Нигерии Колонна направится в Камерун.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере были дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат, покинувших Мали и Буркина-Фасо. В октябре начался вывод французского военного контингента из Нигера в соседний Чад.