https://ria.ru/20231103/afrika-1907343837.html

Катрин Колонна посоветовала Африке "не менять Францию на Россию"

Катрин Колонна посоветовала Африке "не менять Францию на Россию" - РИА Новости, 03.11.2023

Катрин Колонна посоветовала Африке "не менять Францию на Россию"

Глава МИД Франции Катрин Колонна в свете утраты позиций Парижа в Сахеле заявила, что не советовала бы африканским странам "променять Францию на Россию". РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T23:19

2023-11-03T23:19

2023-11-03T23:19

в мире

франция

сахель

нигер

мохамед базум

катрин колонна

мид франции‎

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ПАРИЖ, 3 ноя – РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна в свете утраты позиций Парижа в Сахеле заявила, что не советовала бы африканским странам "променять Францию на Россию". Колонна находится в Нигерии. "Если бы я была на вашем месте, я бы не променяла Францию на Россию", - ответила она на вопрос журналиста о том, "теряет ли Париж хватку" в Африке на фоне разрыва отношений с Мали, Буркина-Фасо и Нигером, в то время как влияние России на континенте растет. Она отметила, что "Сахель – это не вся Африка". "Не стоит путать Африку и Сахель. Африка – большая и очень разная. За исключением Сахеля наши отношения с другими странами на подъеме, чему мы очень рады", - сказала она. В Абудже Колонна встретилась с президентом Нигерии Болой Тинубу и главой МИД Юсуфом Туггаром. После Нигерии Колонна направится в Камерун. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере были дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат, покинувших Мали и Буркина-Фасо. В октябре начался вывод французского военного контингента из Нигера в соседний Чад.

https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, сахель , нигер, мохамед базум, катрин колонна, мид франции‎