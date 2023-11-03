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Катрин Колонна посоветовала Африке "не менять Францию на Россию" - РИА Новости, 03.11.2023
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23:19 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/afrika-1907343837.html
Катрин Колонна посоветовала Африке "не менять Францию на Россию"
Катрин Колонна посоветовала Африке "не менять Францию на Россию" - РИА Новости, 03.11.2023
Катрин Колонна посоветовала Африке "не менять Францию на Россию"
Глава МИД Франции Катрин Колонна в свете утраты позиций Парижа в Сахеле заявила, что не советовала бы африканским странам "променять Францию на Россию". РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T23:19
2023-11-03T23:19
в мире
франция
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ПАРИЖ, 3 ноя – РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна в свете утраты позиций Парижа в Сахеле заявила, что не советовала бы африканским странам "променять Францию на Россию". Колонна находится в Нигерии. "Если бы я была на вашем месте, я бы не променяла Францию на Россию", - ответила она на вопрос журналиста о том, "теряет ли Париж хватку" в Африке на фоне разрыва отношений с Мали, Буркина-Фасо и Нигером, в то время как влияние России на континенте растет. Она отметила, что "Сахель – это не вся Африка". "Не стоит путать Африку и Сахель. Африка – большая и очень разная. За исключением Сахеля наши отношения с другими странами на подъеме, чему мы очень рады", - сказала она. В Абудже Колонна встретилась с президентом Нигерии Болой Тинубу и главой МИД Юсуфом Туггаром. После Нигерии Колонна направится в Камерун. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере были дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат, покинувших Мали и Буркина-Фасо. В октябре начался вывод французского военного контингента из Нигера в соседний Чад.
https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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в мире, франция, сахель , нигер, мохамед базум, катрин колонна, мид франции‎
В мире, Франция, Сахель , Нигер, Мохамед Базум, Катрин Колонна, МИД Франции‎
Катрин Колонна посоветовала Африке "не менять Францию на Россию"

Катрин Колонна посоветовала африканским странам не променивать Францию на Россию

© AP Photo / Julia NikhinsonМинистр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 ноя – РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна в свете утраты позиций Парижа в Сахеле заявила, что не советовала бы африканским странам "променять Францию на Россию".
Колонна находится в Нигерии.
«
"Если бы я была на вашем месте, я бы не променяла Францию на Россию", - ответила она на вопрос журналиста о том, "теряет ли Париж хватку" в Африке на фоне разрыва отношений с Мали, Буркина-Фасо и Нигером, в то время как влияние России на континенте растет.
Она отметила, что "Сахель – это не вся Африка".
"Не стоит путать Африку и Сахель. Африка – большая и очень разная. За исключением Сахеля наши отношения с другими странами на подъеме, чему мы очень рады", - сказала она.
В Абудже Колонна встретилась с президентом Нигерии Болой Тинубу и главой МИД Юсуфом Туггаром.
После Нигерии Колонна направится в Камерун.
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В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере были дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат, покинувших Мали и Буркина-Фасо. В октябре начался вывод французского военного контингента из Нигера в соседний Чад.
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