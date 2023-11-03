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Бюро агентства Франс Пресс в Газе сильно пострадало при ударе Израиля
Бюро агентства Франс Пресс в Газе сильно пострадало при ударе Израиля - РИА Новости, 03.11.2023
Бюро агентства Франс Пресс в Газе сильно пострадало при ударе Израиля
Бюро Франс Пресс в секторе Газа сильно пострадало при ударе Израиля, сообщило агентство в соцсети Х. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:54
2023-11-03T18:54
2023-11-03T19:55
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ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Бюро Франс Пресс в секторе Газа сильно пострадало при ударе Израиля, сообщило агентство в соцсети Х."Бюро агентства Франс Пресс в секторе Газа, которое постоянно подвергалось бомбардировкам Израиля, было значительно повреждено в результате удара по зданию", — говорится в публикации.Агентство уточнило, что в момент атаки в бюро не было никого из восьмерых сотрудников, поскольку всех репортеров перевезли на юг анклава 13 октября."Место этого бюро всем известно, за последние несколько дней о нем неоднократно сообщалось именно для того, чтобы не допустить такой атаки и позволить нам продолжить предоставлять картинку с места", — заявил глава агентства Фабрис Фриз.СМИ решительно осудило израильский удар по бюро в городе Газа.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бюро агентства Франс Пресс в Газе сильно пострадало при ударе Израиля
В Газе при атаке Израиля пострадало бюро агентства АФП, сотрудников там не было
ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости.
Бюро Франс Пресс в секторе Газа сильно пострадало при ударе Израиля, сообщило агентство в соцсети Х
.
«
"Бюро агентства Франс Пресс в секторе Газа, которое постоянно подвергалось бомбардировкам Израиля, было значительно повреждено в результате удара по зданию", — говорится в публикации.
Агентство уточнило, что в момент атаки в бюро не было никого из восьмерых сотрудников, поскольку всех репортеров перевезли на юг анклава 13 октября.
"Место этого бюро всем известно, за последние несколько дней о нем неоднократно сообщалось именно для того, чтобы не допустить такой атаки и позволить нам продолжить предоставлять картинку с места", — заявил глава агентства Фабрис Фриз.
СМИ решительно осудило израильский удар по бюро в городе Газа.
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