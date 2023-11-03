https://ria.ru/20231103/afp-1907314118.html

Бюро агентства Франс Пресс в Газе сильно пострадало при ударе Израиля

Бюро агентства Франс Пресс в Газе сильно пострадало при ударе Израиля - РИА Новости, 03.11.2023

Бюро агентства Франс Пресс в Газе сильно пострадало при ударе Израиля

Бюро Франс Пресс в секторе Газа сильно пострадало при ударе Израиля, сообщило агентство в соцсети Х. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T18:54

2023-11-03T18:54

2023-11-03T19:55

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Бюро Франс Пресс в секторе Газа сильно пострадало при ударе Израиля, сообщило агентство в соцсети Х."Бюро агентства Франс Пресс в секторе Газа, которое постоянно подвергалось бомбардировкам Израиля, было значительно повреждено в результате удара по зданию", — говорится в публикации.Агентство уточнило, что в момент атаки в бюро не было никого из восьмерых сотрудников, поскольку всех репортеров перевезли на юг анклава 13 октября."Место этого бюро всем известно, за последние несколько дней о нем неоднократно сообщалось именно для того, чтобы не допустить такой атаки и позволить нам продолжить предоставлять картинку с места", — заявил глава агентства Фабрис Фриз.СМИ решительно осудило израильский удар по бюро в городе Газа.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году