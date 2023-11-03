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Лукашенко обсудит с "Росатомом" перспективы сотрудничества - РИА Новости, 03.11.2023
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11:04 03.11.2023 (обновлено: 11:51 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/aes-1907121469.html
Лукашенко обсудит с "Росатомом" перспективы сотрудничества
Лукашенко обсудит с "Росатомом" перспективы сотрудничества - РИА Новости, 03.11.2023
Лукашенко обсудит с "Росатомом" перспективы сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит рабочую поездку в город Островец Гродненской области, где находится Белорусская атомная... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:04
2023-11-03T11:51
в мире
белоруссия
александр лукашенко
гродненская область
белорусская аэс
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит рабочую поездку в город Островец Гродненской области, где находится Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента республики. "Первый сегодня летит в Островец! Мероприятие в повестке большое. В центре внимания - БелАЭС: завершение строительства и прием в эксплуатацию; интеграция АЭС в экономику страны; перспективы сотрудничества с "Росатомом" в атомной энергетике и смежных высокотехнологичных отраслях. И главный пункт программы - работа второго энергоблока станции", - говорится в сообщении.В среду министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40 % потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 октября сообщил, что Минск поставил перед российской стороной вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. В "Росатоме" в этот же день прокомментировали, что у России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по проекту Белорусской АЭС, задержка ее строительства произошла из-за пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки, но задача ускорить процессы в ущерб требованиям безопасности никогда не стояла.
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белоруссия
гродненская область
россия
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, гродненская область, белорусская аэс, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Гродненская область, Белорусская АЭС, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лукашенко обсудит с "Росатомом" перспективы сотрудничества

Лукашенко посетит Белорусскую АЭС и обсудит сотрудничество с "Росатомом"

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит рабочую поездку в город Островец Гродненской области, где находится Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента республики.
"Первый сегодня летит в Островец! Мероприятие в повестке большое. В центре внимания - БелАЭС: завершение строительства и прием в эксплуатацию; интеграция АЭС в экономику страны; перспективы сотрудничества с "Росатомом" в атомной энергетике и смежных высокотехнологичных отраслях. И главный пункт программы - работа второго энергоблока станции", - говорится в сообщении.
В среду министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40 % потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 октября сообщил, что Минск поставил перед российской стороной вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. В "Росатоме" в этот же день прокомментировали, что у России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по проекту Белорусской АЭС, задержка ее строительства произошла из-за пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки, но задача ускорить процессы в ущерб требованиям безопасности никогда не стояла.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Лукашенко не исключил строительства второй АЭС на востоке Белоруссии
11 августа, 12:50
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоГродненская областьБелорусская АЭСРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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