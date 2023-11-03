https://ria.ru/20231103/aes-1907121469.html

Лукашенко обсудит с "Росатомом" перспективы сотрудничества

Лукашенко обсудит с "Росатомом" перспективы сотрудничества - РИА Новости, 03.11.2023

Лукашенко обсудит с "Росатомом" перспективы сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит рабочую поездку в город Островец Гродненской области, где находится Белорусская атомная... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:04

2023-11-03T11:04

2023-11-03T11:51

в мире

белоруссия

александр лукашенко

гродненская область

белорусская аэс

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg

МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу совершит рабочую поездку в город Островец Гродненской области, где находится Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента республики. "Первый сегодня летит в Островец! Мероприятие в повестке большое. В центре внимания - БелАЭС: завершение строительства и прием в эксплуатацию; интеграция АЭС в экономику страны; перспективы сотрудничества с "Росатомом" в атомной энергетике и смежных высокотехнологичных отраслях. И главный пункт программы - работа второго энергоблока станции", - говорится в сообщении.В среду министерство энергетики Белоруссии приняло второй энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию. Станция, построенная в городе Островец Гродненской области, стала первым полностью реализованным зарубежным проектом "Росатома" с реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+. Два энергоблока Белорусской АЭС (суммарная мощность станции — 2400 МВт) смогут обеспечить около 40 % потребностей республики в электроэнергии, что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 октября сообщил, что Минск поставил перед российской стороной вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. В "Росатоме" в этот же день прокомментировали, что у России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по проекту Белорусской АЭС, задержка ее строительства произошла из-за пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки, но задача ускорить процессы в ущерб требованиям безопасности никогда не стояла.

https://ria.ru/20230811/aes-1889528813.html

белоруссия

гродненская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, гродненская область, белорусская аэс, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"